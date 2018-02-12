CHP'de dev kriz! Kılıçdaroğlu'nu reddetmiş...

CHP 36. Olağan Genel Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi içinden seçilen MYK bugün açıklandı. Açıklanan MYK'de kongrede Muharrem İnce'yi destekleyen Tuncay Özkan yer alırken, MYK'de yer alması beklenen ve kurultayda 687 oy alarak en yüksek ikinci oyla PM'ye giren Selin Sayek Böke MYK'de yer almadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun, PM listesine aldığı eski Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye de MYK üyeliği teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Böke'nin ise teklifi reddettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun "kadın ve gençlik" politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı önerdiği Böke'nin teklifi reddetmesi üzerine genel başkan yardımcılığı sayısı altı yerine beşte kaldı.