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CHP'de dev kriz! Kılıçdaroğlu'nu reddetmiş...

Kılıçdaroğlu'nun MYK üyeliği teklifi götürdüğü Selin Sayek Böke'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:07
CHP'de dev kriz! Kılıçdaroğlu'nu reddetmiş...

CHP 36. Olağan Genel Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi içinden seçilen MYK bugün açıklandı. Açıklanan MYK'de kongrede Muharrem İnce'yi destekleyen Tuncay Özkan yer alırken, MYK'de yer alması beklenen ve kurultayda 687 oy alarak en yüksek ikinci oyla PM'ye giren Selin Sayek Böke MYK'de yer almadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun, PM listesine aldığı eski Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye de MYK üyeliği teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Böke'nin ise teklifi reddettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun "kadın ve gençlik" politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı önerdiği Böke'nin teklifi reddetmesi üzerine genel başkan yardımcılığı sayısı altı yerine beşte kaldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:07
  1. Kılıçdaroğlu
  2. kadın ve gençlik
  3. Selin Sayek Böke

YORUM YAZ

  • bir tespitbir tespit1 sa önce
    bu kadını görünce aklıma emine ülker isimli eski bir chpli geliyor.bu tip şahıslar kendilerini türkiyede değilde almanyada ya da amerikada yaşadığını sanıyor bu ülkenin gerçeklerinden zerre kadar haberleri yok
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