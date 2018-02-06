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CHP'de derin çatlak! Kemal'in yardımcısı bile...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partide değişim istediğini söyledi. Üstelik yapılan anketlerde Kılıçtaroğlu'na desteğin yüzde 70 olduğunu söyledi. Böylece yüzde 30 gibi büyük bir kitlenin parti liderini istemediği ortaya çıktı.

06 Şubat 2018 Salı 19:41
CHP'de derin çatlak! Kemal'in yardımcısı bile...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partide değişim istediğini söyledi. Üstelik yapılan anketlerde Kılıçtaroğlu'na desteğin yüzde 70 olduğunu söyledi. Böylece yüzde 30 gibi büyük bir kitlenin parti liderini istemediği ortaya çıktı.

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge'de, CHP'de son zamanlarda yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiği halde 36. Olağan Kurultay'da yeniden genel başkanlık görevine seçildiğini hatırlatan Ahmet Hakan, programın konuklarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in düşüncelerini sordu.

''Değişim isteği bende de var''

Aksünger, CHP'de değişimin olması gerektiği görüşüne kendisinin de katıldığını vurgulayarak, "Değişim isteği bende de var. Bizim kamuoyu araştırmalarımız var. Her hafta yapıyoruz. 8 aydır, her hafta yapıyoruz. Yüzde 70'e yakın destek buluyor Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • İkraİkra37 dk önce
    Atalar bosuna yenilen pehlivan gurese doymaz dememis...hos bundan pehlivan da olmaz da..olsa olsa cok kivirdigi icin ............olur..
  • ErenEren47 dk önce
    Siz bu araştırmaları marstamı yapyorsunuz?Ne demek % 70 e yakın?Chp seçmeni iyice yaka silkti bu başarısız yönetimden.Bir gün de kasetsiz kumpassız bir başkan değişsin şu partide
  • GÖKhanGÖKhan51 dk önce
    CHP li değilim mademinsanların bilinçlenmesi için haber yapıyorsun bırak tarafını belirtmeyi artık!!!Hiç kimse senin düşündün gibi geri zekalı deil. Tarafsız ol!!!!
  • nn1 sa önce
    GİTMEZDİKTATÖRGİTMEZ KENE GİBİ YAPIŞTI GİTMEZ KEMALİN YALAN Nİ BİTMEZ BAY KEMAL BU BÖYLE GİTMEZ
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