CHP'de demokrasi bu kadar olur! Müzik bile çalmadınız

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla genel başkan adaylığı için yeterli oyu bulamadığı açıklandı.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU YARIŞIYOR

Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mükerrer oyların İnce lehine sayılması talebinin ardından seçimde iki adayın yarışacağı açıklandı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dilekçe vererek mükerrer oyların Muharrem İnce lehine sayılmasını teklif ettiğini aktardı.

"MÜZİKTE BİLE ADALETİNİZ YOK"

Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Yalova Milletvekili İnce, "Ben o 48 arkadaşıma sesleniyorum. Ben bu lütufla aday olmam." dedi. İnce, Önce CHP'de sonra Türkiye'de değişim istediklerinin altını çizen İnce, konuşmasını "Adalet kurultayı diyorsunuz, bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin. Cesaret diyorsunuz, dokunulmazlıklarda 'evet' oyu veriyorsunuz. Yoldaşlarım, hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna dur deyin." sözleriyle tamamladı.