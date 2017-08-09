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CHP'de büyük itiraf! Yürüyüş bir tek bu işe yaradı

Belediye başkanlarını kurultay sürecinden uzak tutmak isteyen Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki muhalefetin bitmesinin sözünü aldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:32
CHP'de büyük itiraf! Yürüyüş bir tek bu işe yaradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü adı altında yürüdü.

YÜRÜYÜŞÜN ETKİSİ

Partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen CHP Lideri, Adalet Yürüşü sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

Yürüşten sonra mevcut oyların en az yüzde 3 arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de düzenlenecek Adalet Kurultayı'na belediye başkanlarından destek beklediğini söyledi.

2019 VE KURULTAY TALİMATI

2019 yılında yapılacak seçimler konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının halkla iç içe olmasını istedi.

Adalet Yürüyüşü'nden sonra CHP içerisindeki muhalefetin sonlandığının söylenmesi üzerine CHP Lideri de belediye başkanlarının bu süreçlere dahil olmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu'nun uyarılarından sonra bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na muhalefetin sonlandığının garantisini verdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:32
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