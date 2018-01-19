CHP'de büyük çatlak! Dava açıldı

Murat Hazinedar hakkında gündeme gelen yolsuzluk iddialarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir soruşturma komisyonu kurulmuştu. Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır'dan oluşan üç kişilik komisyon, Hazinedar hakkında bir rapor hazırlamıştı. Hazırlanan rapor doğrultusunda Parti Meclisi'nde Hazinedar'ın parti disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı alınmıştı.

İKİ CHP'Lİ KARŞI KARŞIYA

Rapor sonrası Murat Hazinedar, komisyon başkanı İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'e yönelik açıklama yaparak, "Utanılacak adam, şerefi varsa yok da kendisidir. Bu ahlak dışılığı anlayamıyorum" şeklinde açıklama yaptı. Açıklama ardından avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İlhan Cihaner, Murat Hazinedar'ın cezalandırılmasını istedi.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı Hakan Aksoy tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hazinedar'ın sarf ettiği sözlerin, İlhan Cihaner'in kişilik haklarına saldırdığı, aşağılayıcı ve hakaret niteliği taşıdığı ileri sürüldü.

Hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, Hazinedar ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Bilindiği gibi İlhan Cihaner'in başında bulunduğu komisyon tarafından hazırlandığı iddia edilen yolsuzluk raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından işleme konulmamıştı. (Sabah)