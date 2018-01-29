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CHP'de bir aday adayı daha

Eski CHPİstanbulÜmraniye İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk, 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultayda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:07
CHP'de bir aday adayı daha

CHP 36. Olağan Kurultayı öncesi aday adaylarının sayısı 4'e yükseldi. Muharrem İnce, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ümit Kocasakal'ın ardından CHP eski İstanbulÜmraniye İlçe  Başkanı Alpaslan Çabuk, 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultayda genel başkan aday adayı  olacağını açıkladı. Çabuk, CHP'li üyelerin umut ışığının sönmüş vaziyette olduğunu öne sürdü.

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun kendisinden önceki genel  başkanlar gibi davranışlar sergileyerek görevinden ayrılması gerektiğini savunan  Çabuk, "2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı.  Kılıçdaroğlu CHP örgütüne umutsuzluk vermektedir." dedi.  Alpaslan Çabuk, CHP'nin tekrar iktidar alternatifi olması için genel  başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.
 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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