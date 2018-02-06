CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o oluyor...

CHP'de geçen olaylı kurultayın tartışmaları bitmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kurultayında ardından, Muharrem İnce'nin 'delegeler baskı altında tutuluyor' sözleri çok konuşulmuştu.

'5 KİŞİYE BAĞLI'

FOX spikeri İsmail Küçükkaya, aldığını kulis bilgiyi canlı yayında paylaşırken 'İstanbul'daki delege 1 kişiye bağlı. İzmir'de de böyle, delegeleri Aziz Kocaoğlu belirliyor. Delegelerin tamamı 5 kişiye bağlı. CHP'de 5 kişinin dediği oluyor. Böyle bir yapıdan iktidar alternatifi çıkma ihtimali sıfıra yakındır.' diye konuştu.