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CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o oluyor...

İsmail Küçükkaya CHP'de delegelerin 5 kişiye bağlı olduğunu söylerken, '5 kişinin dediği oluyor' diye konuştu.

06 Şubat 2018 Salı 10:19
CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o oluyor...

CHP'de geçen olaylı kurultayın tartışmaları bitmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kurultayında ardından, Muharrem İnce'nin 'delegeler baskı altında tutuluyor' sözleri çok konuşulmuştu.

'5 KİŞİYE BAĞLI'

FOX spikeri İsmail Küçükkaya, aldığını kulis bilgiyi canlı yayında paylaşırken 'İstanbul'daki delege 1 kişiye bağlı. İzmir'de de böyle, delegeleri Aziz Kocaoğlu belirliyor. Delegelerin tamamı 5 kişiye bağlı. CHP'de 5 kişinin dediği oluyor. Böyle bir yapıdan iktidar alternatifi çıkma ihtimali sıfıra yakındır.' diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:19
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. FOX spikeri İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • ADMADM1 sa önce
    100 kisi olsa ne yazar zihniyet ayni. al birini vur otekine.Kilicdaroglu kendini saglama aldi. Cunku komployla geldi. CHP ye organizasyon cekildi. Partide ulusalci kemalist muhafazakar! birakmadi. Alisiz alevileri, ateistleri, kurt milliyetcilerini, teror sempatizanlarini doldurdu. Cia ajanindan pm uyesi oldu. Ama kilicdaroglu gitse birsey mi degisir Hayir.yine itin kuyruguna basinca ilk chpden ses gelir.
  • TakipçiTakipçi1 sa önce
    Dünya 5'ten büyüktür diyen lidere tâbi olmazsanız, daha küçük 5'lerin altında ezilirsiniz...
  • abdul Rahmanabdul Rahman2 sa önce
    ... neden bunun haberini getirip burada paylaşıyorsunuz?
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