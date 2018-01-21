Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda da bölündü!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti olarak şanlı ordunun arkasında olduklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Sezgin Tanrıkulu, "Savaşa hayır" Tweet'i attı.

21 Ocak 2018 Pazar 16:27
CHP 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda da bölündü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, CHP'de tartışmalara neden oldu.

ALMANYA'DA ASKERLER YUHALANDI

Almanya'da katıldğı bir etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah askerlerimize yardımcı olsun" dedi ve salonda yuhalandı. Askerlerimizin yuhalanmasına tepki göstermeyen CHP Lideri, konuşmasını da fazla uzatmadı.

GENEL MERKEZ: DESTEKLİYORUZ

Almanya'da yaşanan bu gerilimin ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti olarak şanlı ordunun arkasında olduklarını ve harekatı desteklediklerini söyledi.

CHP'Lİ VEKİL: SAVAŞA HAYIR

Tezcan'ın bu açıklamasını gören CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, anında tepki tweet'i attı. Tanrıkulu kendince, "Savaşa hayır" çağrısı yaptı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • YusufYusuf14 dk önce
    Tanrıkulu bu savaş değil kapının önünü süpürme temizleme operasyonu. Sen savaş görmemişin hadi görmedin tarih demi okumadın. Hadi okumadın da Türk süşmanlarına sorsan onlarkahraman Ecdadımın dedelerini nasıl ezdiğini anlatırdı sana.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başbakan Yıldırım konuşuyor
  1. Başbakan Yıldırım konuşuyor
  2. Mısır'dan skandal açıklama: Afrin..
  3. ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
  4. Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!
  5. PKK kendini böyle ele verdi!..
  6. Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip,..
  7. Doktorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Baykal..
  8. Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi..
  9. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK..
  10. TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman..
  11. Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz
  12. Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
  13. Afrin operasyonuna MİT desteği!
  14. Terör örgütüne büyük şok! Tünellerin..
  15. Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı
  16. Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı
  17. TSK bölgenin Kandil'i Parsa Dağı'nı..
  18. Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast..
  19. Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim..
  20. İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün..
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'