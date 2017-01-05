CHP zaman kaybetmeden provokasyona başladı

İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonrası CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, provokasyon dolu skandal bir tweet attı.

CHP zaman kaybetmeden provokasyona başladı
Eklenme: 05 Ocak 2017, 18:38
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi girişindeki polis noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda,1 trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.

PKK'lı olduğu açıklanan teröristlerin öldürülmesinin ardından 2 kalaşnikof, 8 roketatar, 8 el bombası bulunduğunu söyledi.

ZAMAN KAYBETMEDEN PROVOKASYONA BAŞLADI

Yaşanan terör saldırısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Teröre karşı birlik mesajları atılırken, CHP'li vekil Hakverdi provokatif bir tweet atarak "Yol yaptılar yol! Bomba yüklü kamyonlar gidiyor, tabut yüklü araçlar geliyor" dedi.

 
EtiketlerALİ HAYDAR HAKVERDİCHP PROVOKASYON
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