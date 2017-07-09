CHP, yürüyüşüne Türk bayrağını almadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün bir benzeri de Almanya'da yaşayan CHP'liler tarafından başlatılmıştı.

Bu yürüyüşe katılmak isteyen gurbetçi kadın elinde Türk bayrağı olduğu gerekçesiyle korteje alınmadı. Tepki gösteren kadına ise CHP görevlisinden ilginç bir yanıt geldi.

SADECE TÜRKLER İÇİN DEĞİL

'Bayrağı yasaklıyorlar' diyen gurbetçiye, CHP'li yönetici 'Bu yürüyüş sadece Türkler için değil' diyerek engel oldu.

İşte Berlin'deki 'Adalet Yürüyüşü'ne Türk bayrağı almayan o CHP'linin savunması: