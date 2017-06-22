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CHP, terör örgütü DHKP-C'nin sözde marşıyla 'adalet' arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT TIR'ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu'nun bahane ederek başlattığı sözde 'adalet' yürüyüşü skandal anlara sahne oldu. ‘Adalet arıyoruz’ yalanıyla başlayan yürüyüşte Kılıçdaroğlu’nun beraberindekiler terör örgütü DHKP-C’nin sözde marşıyla ‘adalet’ arıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 17:18
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 17:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • vatansevervatansever53 dk önce
    Ya ne milleti ,ne vatani,ne millisi kardesim...adamlar isyan cikarmak icin yuruyuse geciyor,vatani bulandirmak icin yuruyor..fetoculer yaminda,teroriste sahip cikip,mahkemeye meydan okuyor.yedirmeyizzz....milli mars nerelerine yetmiyor?
  • AydınAydın54 dk önce
    Kabak tadı verdin. Milletin başına bela mısın sen?
  • ferhatferhat54 dk önce
    Sınırlarımızda cetvelle terör örgütleriyle biklikte yeni haritalar çizmek için emperyalist devletler dolaşırken şehit cenazeleri gelirken chp neyin derdinde?.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    O referandum icin gecerliydi..sizin su an yaptiginiz fitneyi hic bir ulkucu vatandasin ,saadetlinin,bbp,nin,ve diger partilerin destekleyecegini dusunme,..vatanin butunlugu sozkonusu olursa renkler degisir..ve bu yuruyusun altinda fitne var..15 temmuzda istanbulda olunmasi bile basli basina bir fitne..
  • ŞERİATCI DAVUT ŞERİATCI DAVUT 1 sa önce
    HADİ ANCA YÜRÜRSÜNÜZİDEOLOJİSİ'DE İNANÇLARI'DA ÇÖKMÜŞSOLCU GÜRUH.BİR ARAYA GELİNCE ŞARKI ,MARŞ FALAN SÖYLEYİNCE ÇOCUK GİBİ MUTLU OLUP MORALLENİYORSUNUZ EVCİLİK OYNAYIP OYALANIYORSUNUZ FAKAT KOSKOCA BİR HİÇSİNİZ ,SIFIRSINIZ,ZAVALLILARSINIZ
  • Keyfe keder Keyfe keder 1 sa önce
    Sözlerini kim yazdıysa milli duygularla yazmış, dhkpc yapmış olamaz
  • Memleket sevdalısıMemleket sevdalısı1 sa önce
    Allah yarabbi, Gündoğdu marşını ne diye terörle alakalı gösteriyorsunuz ki, chp kendine sol diyorsa gayet çıkıp söyler yani, arkadaş ülkücü amcam bile söyledi yani, ne var bunda?
  • BerkoBerko1 sa önce
    Tamam da ülkenin yarısı desteklemiyor ve diğer yarısı destekliyorsa, kime göre neye göre terör yürüyüşü diyorsun?
  • Orhan sincan Orhan sincan 1 sa önce
    Sana göre öyle ama bence yanlış biliyorsun
  • Fenerli Fenerli 1 sa önce
    Ben bu yürüyüşü vandal ya da sağı solu dağıtarak seyreden bir yürüyüş olmadığı için destekliyorum, Bi de zamanında fetö akp ye oy istemişti, o daha büyük sorun bence
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