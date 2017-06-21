CHP yürüyüşünde bir kötü haber daha! Kalp krizi geçirdi

CHP'nin yürüyüşünde rahatsızlanarak Bolu'da hastaneye kaldırılan Erol Doğan'ın, göğüste sıkışma ve kalp çarpıntısı şikayetiyle tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Can Önal, Erol Doğan'ın akşam saatlerinde hastaneye getirildiğini söyleyedi.

Doğan'ın hemen tedavi altına alınıp tetkikler yapıldığını belirten Onal, "Hasta göğüste sıkışma ve kalp çarpıntısı şikayetiyle hastanemize geldi. Yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiğine yönelik bulguya rastlanmadı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Bu akşam müşahade altında tutulduktan sonra yarın taburcu edilmesi planlanıyor" dedi.