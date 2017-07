CHP yine şaşırtmadı... Tek tip kıyafet konusunda da FETÖ'nün sözcüsü

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.



MYK’nın gündemini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan düzenlediği basın toplantısında paylaştı.



“Darbe hükümet tarafından öngörülmüştür”



15 Temmuz darbe girişiminin bir kontrollü darbe girişimi olduğunu savunan Tezcan, “Kontrollü darbe demek bu darbeye tiyatro demek değildir. Gerçekten ciddi bir darbe girişimi olmuştur. Bu darbe girişiminin merkez örgütü Fethullahçı Terör Örgütüdür. Ama başka bir şey daha var. Bu FETÖ bu darbe girişimini gizli kapaklı iktidarın hiç bilgisi olmadan mı yapmıştır, bunu söylemeye onlar da cesaret edemiyorlar. Darbe öngörülmüştür hükümet tarafından. İstihbarat bilgisi alınmıştır önlenmemiştir ve darbenin sonuçlarından yararlanılmıştır” ifadelerini kullandı.



“Çağ dışı yöntemlerden medet ummak çağ dışı kafaların ürünüdür ancak”



Tezcan, FETÖ’cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin de, “Bir, devlet yargılama süreci içerisinde propaganda yapmaya imkan vermeyecek her türlü önlemi almalıdır. Makul, amaca uygun her türlü önlemi. Mahkemeler yargılanma yapılan yerlerdir, propaganda yapma imkanının tanınacağı yerler değildir. Savunma hakkı kısıtlanmadan her türlü önlemi almalıdır. Ancak tek tip kıyafet gibi bu çerçevedeki önlemlerle örtüşmeyen çağ dışı kalmış yöntemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Tek tip kıyafet uygulaması, darbe dönemlerinde, 12 Eylül döneminde de Türkiye’de uygulanmıştır. Bizim bu konuda acılı ve sancılı bir geçmişimiz vardır. Tekrar yaşanan ve kanamış uygulamaları yeniden başlatmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Öç alma ve intikam alma duygusuyla hareket edilmez bu tip işlerde akılla, sağduyuyla hareket edilir. Çağ dışı yöntemlerden medet ummak çağ dışı kafaların ürünüdür ancak” diye konuştu.