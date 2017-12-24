CHP yine şaşırtmadı! FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK'dan sonra FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu.24 Aralık 2017 Pazar 21:58
Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, FETÖ'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.
İNSANLIK ONURUNA AYKIRI
Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi.
BİRÇOK İNSANIN HAYATINA MAL OLACAK
Uygulamanın birçok insanın hayatına mâl olacağını belirterek şöyle konuştu:
"Yarın, bir gün bu uygulama birçok insanın hayatına mâl olacak. Başka ne var bu KHK’da söyleyeyim. Taşeron düzenlemesi var, ama parlamentoda yapılmadığı için kapsamı çok dar tutuldu."
YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DÜZENLEMESİ
Son KHK ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilgili düzenlemeyi de eleştiren Tanrıkulu, bu iki yüksek mahkeme üyelerinin sağlık giderlerinin milletvekilleriyle aynı olacağını, yargının bağımsız olmadığını, AK Parti vesayeti altında olduğunu da söylediklerini anlattı.
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Hakkı çavdarb41 dk önce Aman dokunmayın uyanmasınlar memleket tam düzlüğe çıksın hele memleket geri gidemez hale gelsin.çünki bunların derdi memleket deyil.gerisini söyletmeyin bana. N42 dk önce SARIYI GÖRÜNCEURKECEK Mİ BUNLAR BİŞEY DEYİL CEZALARİDAM OLMALİ GELELİM HIRSIZLIK OLAYLARINABİR İKİ AY YATIP ÇIKANHIRSIZLARIN ÇALDIĞ TUTARI ÖDEMELİ BUNU TBMM YASAYI YAPAN ODEMELI Mustafa59 dk önce Neden savunuyor acaba? Sey icin olmasin. Gercek fetocular teknelerde gezerken vatandasin icerde olmasindan dolayi? Yada size karsi cikan herkese fetocu damgasi verdiginiz icin olmasin sakin? Rahmetli Tunceli milletvekiline sirf feto dedi diye saldiran akape milletvekilleri hala serbest. Önce onlari ve bekir bozdaga at iceri....sonra hepsine ayni muamele yap :). Bekir1 sa önce Kufur tektir vazifesini yapiyor.Gavat fetosun emir eri haliyle pensilvanyadaki asagilik yaratik ne soyluyorsa onu yerine getiriyor. Turan1 sa önce Neden insanlık onuruna aykırı olsun işkence olsun ki?Üzerinde bulunan takım elbise de tek tiptir.Okul ünifırması da tek tiptir.bazı işçi memurların kıyafeti de tek tiptir.Kimsenin onurumuz ayaklar altına alındı bize işkence ediyorlar dediğini duymadım.Ha onlar teröristlikten darbecilikten tek tip giyinmek zorunda kalacaksa yaptıkları alçaklığa göre bırak ta o kadarcık utancı yaşasınlar.Yoksa senin niyetin darbeci teröristleri alkışlayıp baştacı etmek övgüler düzmekmiydi? Giresunlu1 sa önce insanlara zorlasapka giydirdiginiz zaman o insanlarin onuru yokmuyduasrin munafiklari. Giyincemi Acima hissiniz kabardizalimler icin yasasin cehennem sinan altunbaş1 sa önce bu ermeni ilen fetoş ermeniaynı yerden yönetiliyor Süleyman1 sa önce Tek yol İslam!!!Gerçek anlamda İslamin olmadığı bir yerde böyle dinsiz sinsi hainler elini kolunu sallar,aklına ne gelirse söyler.... Sistem bunlara müsaade etmekte...... İyi düşünelim bunu..!! Mehmet 1 sa önce Bu Adam resmen Serefziz vatanhaini terörist önde gideni Neden savcilar Bu adama gerekeni yapmiyor Aydın1 sa önce Tuvalet kağıdı ama en ucuzundan. Zımpara gibi olanlardan yani...