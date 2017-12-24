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CHP yine şaşırtmadı! FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK'dan sonra FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu.

24 Aralık 2017 Pazar 21:58
CHP yine şaşırtmadı! FETÖ'nün sözcülüğüne soyundu

Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, FETÖ'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.

İNSANLIK ONURUNA AYKIRI

Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi.

BİRÇOK İNSANIN HAYATINA MAL OLACAK

Uygulamanın birçok insanın hayatına mâl olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yarın, bir gün bu uygulama birçok insanın hayatına mâl olacak. Başka ne var bu KHK’da söyleyeyim. Taşeron düzenlemesi var, ama parlamentoda yapılmadığı için kapsamı çok dar tutuldu."

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DÜZENLEMESİ

Son KHK ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilgili düzenlemeyi de eleştiren Tanrıkulu, bu iki yüksek mahkeme üyelerinin sağlık giderlerinin milletvekilleriyle aynı olacağını, yargının bağımsız olmadığını, AK Parti vesayeti altında olduğunu da söylediklerini anlattı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:58
  1. FETÖ
  2. PKK
  3. CHP
  4. Sezgin Tanrıkulu
  5. AK Parti
  • Hakkı çavdarbHakkı çavdarb41 dk önce
    Aman dokunmayın uyanmasınlar memleket tam düzlüğe çıksın hele memleket geri gidemez hale gelsin.çünki bunların derdi memleket deyil.gerisini söyletmeyin bana.
  • NN42 dk önce
    SARIYI GÖRÜNCEURKECEK Mİ BUNLAR BİŞEY DEYİL CEZALARİDAM OLMALİ GELELİM HIRSIZLIK OLAYLARINABİR İKİ AY YATIP ÇIKANHIRSIZLARIN ÇALDIĞ TUTARI ÖDEMELİ BUNU TBMM YASAYI YAPAN ODEMELI
  • MustafaMustafa59 dk önce
    Neden savunuyor acaba? Sey icin olmasin. Gercek fetocular teknelerde gezerken vatandasin icerde olmasindan dolayi? Yada size karsi cikan herkese fetocu damgasi verdiginiz icin olmasin sakin? Rahmetli Tunceli milletvekiline sirf feto dedi diye saldiran akape milletvekilleri hala serbest. Önce onlari ve bekir bozdaga at iceri....sonra hepsine ayni muamele yap :).
  • BekirBekir1 sa önce
    Kufur tektir vazifesini yapiyor.Gavat fetosun emir eri haliyle pensilvanyadaki asagilik yaratik ne soyluyorsa onu yerine getiriyor.
  • TuranTuran1 sa önce
    Neden insanlık onuruna aykırı olsun işkence olsun ki?Üzerinde bulunan takım elbise de tek tiptir.Okul ünifırması da tek tiptir.bazı işçi memurların kıyafeti de tek tiptir.Kimsenin onurumuz ayaklar altına alındı bize işkence ediyorlar dediğini duymadım.Ha onlar teröristlikten darbecilikten tek tip giyinmek zorunda kalacaksa yaptıkları alçaklığa göre bırak ta o kadarcık utancı yaşasınlar.Yoksa senin niyetin darbeci teröristleri alkışlayıp baştacı etmek övgüler düzmekmiydi?
  • GiresunluGiresunlu1 sa önce
    insanlara zorlasapka giydirdiginiz zaman o insanlarin onuru yokmuyduasrin munafiklari. Giyincemi Acima hissiniz kabardizalimler icin yasasin cehennem
  • sinan altunbaşsinan altunbaş1 sa önce
    bu ermeni ilen fetoş ermeniaynı yerden yönetiliyor
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Tek yol İslam!!!Gerçek anlamda İslamin olmadığı bir yerde böyle dinsiz sinsi hainler elini kolunu sallar,aklına ne gelirse söyler.... Sistem bunlara müsaade etmekte...... İyi düşünelim bunu..!!
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Bu Adam resmen Serefziz vatanhaini terörist önde gideni Neden savcilar Bu adama gerekeni yapmiyor
  • AydınAydın1 sa önce
    Tuvalet kağıdı ama en ucuzundan. Zımpara gibi olanlardan yani...
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