CHP yine rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekilli Enis Berberoğlu’na casusluktan verilen 25 yıl hapis cezasına karşı ‘adalet yürüyüşü’ başlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘yargıya müdahale’ suçu oluşturan eylemini iftirayla kamufle etme çabası duvara tosladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargıya verdiği talimatin belgesi diye gösterdiği evrak aslında Erdoğan’ın kendisi hakkında haber yapan CHP’li vekilin sahibi olduğu haber sitesi için yaptığı suç duyurusunun dilekçesi olduğu ortaya çıktı.

KURUSIKI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, kendisine Anayasa’nın, “yargıya müdahale” suçunu düzenleyen 138’inci maddesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini, talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden onurlu ve namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? Ben ispat edemezsem siyaseti bırakacağım” dedi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da dün Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği belgeyi açıkladı. Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ‘gizli’ ibareli yazı ile Ankara Başsavcılığı’na bir talimat gönderdiğini, CHP’li vekil Barış Yarkadaş’ın sahibi olduğu “gerçek gündem.com” haber sitesine bir haber nedeniyle kanuni işlem başlatılmasının istendiğini iddia etti. Tezcan, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gizli ibareli yazı ile Ankara Başsavcılığına talimat göndermedi mi?” dedi.

AK Parti’den,CHP’ye yanıt ise Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan geldi. Belgenin, tamamen “şikayet hakkının kullanılması”na ilişkin olduğunu belirten Yazıcı, Tezcan’ın hukuk fakültesi mezunu olduğuna vurgu yaparak “Anayasanın 138. maddesi ile bu belgeyi telif etmek hukuk fakültesi eğitimini almış kişiye yakışmaz” dedi. Konuşması sırasında söz konusu belgeyi de gösteren Yazıcı, “Başında ne diyor, ‘suç duyurusu’ diyor. Suç duyurusunu yapmak görevi değil mi? Cumhurbaşkanına hakaret re’sen takibi gerektiren bir suçtur. Sonucunda ‘arz ederim’ diyor...” dedi. Yazıcı, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı’na yönelik, “Kanıtlarsam istifa edecek misiniz” yönündeki yakışıksız, bilgiden yoksun söyleminin kanıtı olarak, yardımcısının bunu kamuoyu ile paylaşmasının Türk siyaseti açısından üzüntü verici olduğunu vurguladı. Yazıcı, evrakta gizli yazmasının rutin uygulama olduğunu belirterek, “Gizli dese ne olur demese olur. Bu tür yazışmalarda bu damga kullanılır. Bu bir ihbar, şikayet hakkının kullanılmasına ilişkin bir metindir. 138. maddeyle ilişkilendirilmesi mümkün değildir” diye konuştu.