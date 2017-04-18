CHP yine mızıkçılık yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasının iptali istemli dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi.



Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kampanya dönemi boyunca milletin iradesinin hakim olması için sonuna kadar çaba gösterdiklerini söyledi.

Tezcan, yürüttükleri kampanyanın bir siyasi parti kampanyası olmadığını, bunu ülkenin, milletin sorunu olarak gördüklerini ve hep beraber ülkenin bu sorununu, parti angajmanlarından ayırmış biçimde sandığa gidip millet iradesini hakim kılarak çözmek istediklerini belirtti.

Tezcan, kampanya dönemi boyunca uygulanan hukuksuzlukların, kampanyadan sonraki oy kullanma günü ve sayım anında da devam ettiğini savunarak, "Devlet kampanyasını yürütenler baskı ve tehditle alamadıkları sonucu en son oy kullanma ve sayım döküm esnasında YSK'yı devreye sokarak alma yoluna gitmiştir. Bu seçim, tarihimize bir yeni seçim türünü daha eklemiştir. O seçim türü de mühürsüz seçim olarak anılacaktır. Tarihimizde sopalı seçimleri görmüştük. Bu seçim ne yazık ki meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçime dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasının şu ana kadar ilan edilen sonuçlarının meşru olmadığını iddia eden Tezcan, "Bu şekliyle kesinleşince meri olabilir, yürürlüğe girebilir ama hiçbir zaman meşru olmayacaktır. İşte bu sebeple sonuçlar henüz kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanarak, meşru olmayan bu uygulamaya yine hukuk yoluyla son vermek üzere YSK'ya itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Gelinen bu tabloda halk oylamasının meşruiyetini sağlayacak tek şey bu oylamanın iptalidir." dedi.

Türkiye'de kaç tane mühürsüz oy pusulası olduğunu bilmenin mümkün olmadığını, sayım sırasında mühürlü ve mühürsüz oy pusulalarının hepsinin geçerli oy sayılarak torbalara konulduğunu ifade eden Tezcan, "Bu seçimin sayımları yenileyerek düzelmesi mümkün değil. Yapılması gereken, meşruiyetini yitiren bu halk oylamasının iptal edilmesidir. Bunun dışındaki bir yol kamu vicdanını rahatlatmayacak." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA