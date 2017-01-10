CHP yine 'kansız olmaz' görüşünde!

Anayasa görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bozdağ'ın konuşmasında kullandığı "Atatürk'ün anayasasına geri dönüyoruz" sözüne tepki gösterdi.
Konuşmasında cumhuriyetin ilk yıllarına değinen Altay, "biz 1923 ile 1950 arasındaki dönem için bu ülkede demokrasi vardı dedik mi" ifadesini kullanarak, o dönem devletin parti devleti olduğunu söyledi.
ENGİN ALTAY'DAN İÇ SAVAŞ TEHDİDİ
CHP'li Engin Altay sözlerinin devamında tehdit savurarak, yeni anayasanın gelmesi halinde ülkede önce kaosun, sonra da iç savaşın çıkacağını söyledi.