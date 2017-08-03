Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP yine AYM'ye gidiyor!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Meclis İçtüzüğü'nü Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
CHP yine AYM'ye gidiyor!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gök, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TBMM İçtüzüğü değişikliğine de değinerek, şunları kaydetti:

"İktidar ve destekçisi MHP'nin iş birliğiyle çıkartılan İçtüzük değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. İçtüzük çalışmalarını, Anayasa Mahkemesine götürme konusunda daha Meclise geldiğinden beri çalışma sürdürüyoruz. Sanıyorum 5-10 gün içinde Anayasa Mahkemesine yapacağımız başvuru dilekçesini hazırlamış olacağız. İçtüzük değişikliğinin Anayasaya aykırı gördüğümüz tüm hususlarını, Anayasa Mahkemesine götürmek suretiyle mahkemenin denetimini talep edeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız büyük hızla devam ediyor. Dikkatli, titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sanıyorum 10 gün içinde davamızı açmış olacağız."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
  1. levent gök
  2. chp aym
  3. chp
  • 6.Murat6.Murat46 dk önce
    Nerde o eski günler CHP emreder Anayasa mahkemesi başta olmak üzere tüm yargı hizaya geçerdi....Bunların demokrasiden anladıkları şu halkın seçtiği iktidarlar yol yapsın baraj yapsın lakin yargı Ordu gibi kurumlar ilelebet CHP güdümünde olsun.....!!!!!!!!!
  • İBRAHİM KARABULUTİBRAHİM KARABULUT49 dk önce
    ey CHP bir de kendinizi AYM verin,,,verinki belki iyibir karar çıkar bu phalk da sizden kurtulur..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
  1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
  2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
  3. Resmen açıklandı: 2019'da..
  4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
  5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
  6. Dink cinayetinde flaş karar!
  7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
  8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
  9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
  10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
  11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
  12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
  13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
  14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
  15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
  16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
  17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
  18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
  19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
  20. Malatya’da klima satışları patladı
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…