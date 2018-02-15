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CHP yine "Afrin'e girmeyelim" dedi, HDP alkışladı

CHP'li Engin Altay yine Türkiye'nin Afrin'in merkezine girmemesi gerektiğini söyledi. Altay'ın bu skandal sözleri HDP sıralarından alkış aldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:02
CHP yine "Afrin'e girmeyelim" dedi, HDP alkışladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, CHP'den teröristleri sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yineledi.

"AFRİN'E GİRMEYİN"

Mehmetçik'in merkeze girmesini yanlış bulan Engin Altay, "Afrin’in merkezine girmeyin. Bir samimi uyarıdır.

HDP ALKIŞLADI

Afrin’e 400 bin nüfuslu bir yere girdiğinizde sivil kayıp demek Türkiye'yi dünya kamuoyunda haklıyken haksız etmek demektir. Bunu yapmayın." diye konuştu.

Engin Altay'ın bu sözlerinden sonra, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP sıralarından alkış sesleri yükseldi.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:02
  1. Afrin
  2. CHP
  3. Engin Altay
  4. Suriye
  5. Zeytin Dalı Harekatı

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