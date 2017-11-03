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CHP yerli otomobile de karşı!

CHP'li Tahsin Tarhan, yerli otomobil üretimine ilişkin yaptığı açıklamada ''Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez' dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 17:50
CHP yerli otomobile de karşı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'nin yerli otomobili için harekete geçen 5 Babayiğit firma, Beştepe'de düzenlenen törende imzaları attı.

CHP YERLİ OTOMOBİLE DE KARŞI 

Türkiye'nin bu dev adımı, yurt dışında oluşturduğu rahatsızlık gibi CHP'de de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin yerli otomobil projesini yerden yere vurdu.

"BU PROJE TUTMAZ, HAVADA KALIR"

Otomobil üretmenin, yol yapmak, köprü yapmak gibi olmayacağını ifade eden CHP'li Tarhan, "Bu proje tutmaz, havada kalır" diye konuştu.

"OTOMOBİL MARKALARIYLA YARIŞMAK KOLAY DEĞİL"

CHP'li vekil, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje de tutmaz ve havada kalır. Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Türkiye'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu da zaten her firma yapabilir."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 17:50
  1. yerli otomobil
  2. CHP
  3. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
  • YusufYusuf50 dk önce
    Tamamda o saydigin seyleride yapamazsiniz diyordunuz yapildi. zaten sizin gibi dusunenler yuzunden icten yanma motor sektoru ve daha baska bir suru diger teknoloji alaninda geri kaldik. Allahin izni ile RTE gibi yigit bir lider ile yeni teknolojilerde geri kalmicaz. Tipki yeni uretilecek otolarimizin hem benzin hem dizel hemde elektirili olmasi gibi.
  • Ekrem Ekrem 52 dk önce
    Bu sefer deposuna benzinini mazotunu biz koyacağız...Sizde oyyle ml gibi bakacaksiniz..
  • AliAli53 dk önce
    Dogru sölüyör, öyle Kolay degil
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR55 dk önce
    60 lı yıllarda bu kafa yerli oto yapımını durdurdu,bunlar TÜRKİYENİN ne kadar BÜYÜK ve GÜÇLÜ ülke olduğunu anlayıp kabul etmedikleri için karşı çıkıyorlar,ALLAH(cc) bunların eline fırsat vermesin.AMİN
  • Nadiye alıcıNadiye alıcı57 dk önce
    Yuhhhh kes bari sesini CHP. Yuhhhh
  • Sahin MustafaSahin Mustafa1 sa önce
    Tilki , essek heykeli dikip her yeri heykel dolduracaginiza araba yapsaydiniz.suyu bulandirip durmayin.
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