CHP ''Yaşasın İslam'' denilmesinden niye rahatsız?

İŞTE O YAZI;

Sözümona anamuhalefet partisi..

Yani, iktidara en yakın parti..

Hele hele..

İktidarın sürekli icraat yapmasından kaynaklı olarak otomatikman aşınmasından fırsatla..

“Haydi bu sefer de bunları deneyelim” diyenlerin oyları ile..

İktidara gelmek için en yakın aday olan siyasi parti CHP’nin, haline bakın..

Bir milletvekili çıkmış, “şeriat andı” diye bir şey uydurup, soru önergesi veriyor..

Dün sabahtan akşama kadar, “Şeriat andı ile ilgili soru önergesine, TBMM Başkanlığı ‘Özel hayattır’ diyerek iade etti” haberlerini okuyorum..

Şeriat andı ne imiş?

“Özel hayat” diye niye iade edilmiş, merakımdan çatlayacağım..

Çoğu solakların internet sitelerindeki bu haberin bir tanesinde bile, “şeriat andı” denilen yeminin metni yoktu..

Çatlamadan, eski tarihli habere geçip, metni buldum.

Ne imiş biliyor musunuz, “şeriat andı/yemini” denilen şey.

Buyrun birlikte okuyalım:

“Aleyküm selam.

Bu ne güzel kelam.

Yaşasın İslam.

Elimizde Kur’an.

Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’ız Müslüman.

Ayrılmayız bu yoldan.

Hep doğru yoldan.

Kitaba sünnete sarılan, emirlerini yapan, yasaklardan kaçınan Müslüman’ız Müslüman.”

Affedersiniz, bunun neresi şeriat yemini?

Neresi yemin?

Kime, ne yemini ettiriliyor ki, “Yemin” diyorsunuz?

“Aleyküm selam, bu ne güzel kelam?”dan niye rahatsız oluyorsunuz ki? Ne istiyorsunuz, “Good morning” denilmesini mi?

Yoksa “Günaydın” denilmesi, çok hoşunuza gidiyor, “Aleykümselam” denildiğinde, Voyvoda’nın kazığına oturtulmuş gibi mi hissediyorsunuz, kendinizi?

Veya soralım, “Yaşasın İslam” denilmesinden, niye rahatsız oluyorsunuz?

“Yaşasın Hristiyanlık” denilmesini mi istiyorsunuz?

Ya da, “Yaşasın ateizm” denilmesini mi istiyorsunuz?

Hiç uzatmaya gerek yok..

Bu Barış Yarkadaş, AK Partili olsa, AK Parti’ye bu kadar oy kazandıramaz..

Barış Yarkadaş’ın bu soru önergesini CHP’liler ne kadar çok haber yapıp kamuoyuna ulaştırırlarsa, ben garanti veriyorum, gelecek seçimde oyları da o kadar azalır..

CHP’li olmayanlar için sorun değil ama..

CHP’li şapşallar da bunun farkında değil..

Büyük bir maharetmiş gibi bir de kendi partilerinin resmi internet sitelerine bu rezil soru önergesini koymuşlar..

Ahmaklığa doymamışlar..

Bir başka CHP milletvekili..

Sezgin Tanrıkulu..

Türkiye’de OHAL ilan edildiği şu dönemde (...)

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