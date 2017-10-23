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'CHP ve MHP'li belediyelere de sıra gelecek'

AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK üyesi Murat Baybatur, istifa sırasının CHP'li ve MHP'li belediyelere de gelebileceğini söyledi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:23
'CHP ve MHP'li belediyelere de sıra gelecek'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bazı AK Partili belediye başkanlarının istifasının istenmesiyle ilgili, "Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP'li, MHP'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak" dedi.

'BU SEÇMENE SAYGISIZLIK DEĞİLDİR'

Manisa'daki eğitim yatırımlarının açıklandığını toplantıda konuşan Baybatur, "AK Partili büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin istifaları alınıyor. Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP'li, MHP'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak. Bu bizim parti içi çalışmamızdır. Mental yorgunluk gördüğümüz arkadaşlarla ilgili alakalı Cumhurbaşkanımız gereğini ifade etmiştir. Bu seçmene saygısızlık değildir. Biz partinin oyunun altına kendini düşürmüş, kamuoyunda ilgili desteği kaybetmiş olan belediyelerimizle alakalı ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bu seçmene saygısızlık değildir. 2019 yerel seçimlerinde seçmene karşı saygısızlık mı olmuştur göreceğiz.

Bu azletmek değildir, kendi talepleri ile istifa ediyorlar. AK Parti kendisinden olan belediyelerle ilgili kendi iç çalışmaları yapacak. Doğru yaptıysak, 2019 yerel seçimlerinde halkımız gerekli desteği verecek, yanlış yaptıysak halkımız cezalandıracak. Yani azletmek ya da seçmenin oyuna karşı saygısızlık zinhar yoktur" diye konuştu.

'ADLİYENİN YERİ BELLİ, BİLMİYORSANIZ BİZ GÖTÜRELİM'

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki AK Partili belediye başkanlarının da sıkıntıda olduğu ve bazılarının görevden alınacağı yönündeki iddialarıyla ilgili de açıklama yapan Baybatur, "Bizim belediye başkanlarımızın o kadar çok çalışıyorlar ki, yorgunluktan gece kesintisiz uyuduklarını biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir şeyi ortaya atıp, çekilmek doğru değil. Bir şeyi iddia ediyorsanız ispatlayın. Elinizde bilgi belge varsa adliyenin yeri belli, bilmiyorsanız biz götürelim. Herkes hakkında çok dedikodu yapılabilir. Biz de bir çuvalı silkelersek yer yerinden oynar" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:23
  1. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
  • HAŞMETHAŞMET19 sa önce
    yolsuzluk yapan belediyeler varsa eğer bunlar isterse muhalefet partisinden olsun işlem yapılmıyorsa ALLAH belanızı versin ...BİZDE ÇUVALI SİLKELERSEK YER YERİNDEN OYNAR sözü ne anlama geliyor.demekki göz yumuluyor
  • HeranHeran20 sa önce
    O zaman seçilen herkes her an gidebilir mi
  • HeranHeran20 sa önce
    O zaman seçilen herkes her an gidebilir mi
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