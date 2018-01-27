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CHP ve HDP'den 'Rezalete' destek!

Afrin'deki öldürülen teröristlere üzülen Türk Tabipler Birliği'ne ilk destek CHP ve HDP'li vekillerden geldi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:55
CHP ve HDP'den 'Rezalete' destek!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olanlar tek tek ortaya çıkıyor.

Başarılı geçen operasyonda 380'den fazla terörist öldürüldü. Tabii bu durum terör sevicileri harekete geçirdi. Operasyonla ilgili sessizliği bozan Türk Tabipler Birliği "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yayınladığı bildiride Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ VEKİLLERDEN DESTEK

Türk Tabipler Birliği'ne destek ise hiç gecikmeden CHP'li ve HDP'li vekillerden geldi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:55
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