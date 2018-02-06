CHP umutsuz vaka!

CHP'de son kurultayın ardından 8 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesinin ardından tartışmalar bitmezken, Muharrem İnce'nin aldığı oy parti içinde bir muhalif yapının olduğunu ortaya çıkardı.

'BAŞIBOZUK BiR TOPLULUK'

Sözcü yazarı Rahmi Turan CHP'de bağların iyice koptuğununun altını çizerken köşesinde 'Parti bağları kopmuş, kader birliği diye bir duygu kalmamış, sevgi ve arkadaşlık gibi hasletler yıpranmış, zayıflamış…Kurultay'da delegelerin çoğunun koltuk kapma peşinde koştuğu, CHP tabanında karşılığı olmayan gerici, bölücü, ayarı bozuk isimlerde de hâlâ ısrar edildiği görüldü.CHP önce kendini yenilemeli, her kafadan ayrı bir ses çıkmamalı, fikir ve ideal birliği olmayan “akortsuz, başıbozuk bir topluluk” görüntüsünden kurtulmalı. Aksi halde seçmende asla güven yaratamaz!' diye yazdı.

'KİŞİSEL BEKLENTİLER ULVİ KAVRAMLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ'



Milliyet yazarı Mehmet Tezkan ise CHP'de kişisel hesapların ulvi kavramların önüne geçtiğini belirterek, 'CHP'de işler zor' dedi.



Tezkan köşesinden CHP'yi eleştirerek, 'Kimse kimseyi beğenmiyor.. Kimi ilçe başkanını beğenmiyor, kimi il başkanına kızıyor, kimi genel merkezi yetersiz buluyor..Herkes tek doğrunun kendi doğrusu olduğuna inanıyor.. Parti Meclisi’ne 500 den fazla adayın çıkmasının bir nedeni de bu..' ifadelerini kullandı.