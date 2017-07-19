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CHP Tunceli'de teröre karşı yürüyecek

CHP, terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısına cuma günü kent merkezinde yürüyüş düzenleyecek. CHP Tunceli Milletvekili Erol, "Yürüyüşle terör örgütlerinin Tunceli'deki eylemlerine ve varlığına tepki göstereceğiz" dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:58
CHP Tunceli'de teröre karşı yürüyecek

CHP, terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen  Necmettin Yılmaz'ın anısına 21 Temmuz Cuma günü Tunceli kent merkezinde yürüyüş  düzenleyecek.  CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı  açıklamada, terörün kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu  söyledi. Parti olarak her zaman terörün karşısında olduklarını belirten Erol,  Cuma günü saat 18.00'de terörü lanetlemek için Necmettin öğretmenin anısına  yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi.

"Yürüyüşle terör örgütlerinin Tunceli'deki eylemlerine ve varlığına  tepki göstereceğiz." diyen Gürsel Erol, yürüyüşün Valilik önünden başlayıp  Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla son bulacağını aktardı.Erol, CHP Tunceli il örgütüyle beraber düzenledikleri yürüyüş için  diğer milletvekillerine de çağrı yaptıklarını kaydetti.

ARACI YAKILMIŞ HALDE BULUNMUŞTU 

Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine  bağlı Çiftçibaşı Mahallesi'nden geçen ay, memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola  çıkan Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış ve araç Pülümür Vadisi'nde  yanmış halde bulunmuştu. Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında bir erkek  cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait  olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.
 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:58
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