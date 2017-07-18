CHP Tunceli Milletvekili Erol: Tunceli bir terör kenti değil Cumhuriyet kentidir

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK'nın sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı öldürmesine tepki göstererek, "Tunceli'deki terör örgütlerinin bu tür eylemlerinden son derece rahatsızız." dedi.



Milletvekili Gürsel Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın (23), 16 Haziran 2017 tarihinde, görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunun Pülümür Vadisi mevkisinde, terör örgütü mensuplarınca yolu kesilerek kaçırıldıktan sonra katledildiğini anımsattı.

Yılmaz'ın ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileyen Erol, terör eylemlerinin Tunceli'ye zarar verdiğini söyledi.

Erol, Tunceli'nin kaderini terörle örtüştürmenin son derece yanlış olduğunu belirterek, "Bu kente de insanlara da yazık. Bu eylemler anlamsız işler. Gencecik bir öğretmenin öldürülmesi, cesedinin suya atılması bizim inancımıza, yaşam tarzımıza, değerlerimize, felsefemize de ters." ifadesini kullandı.

Tunceli halkının terör olaylarına sessiz kalmamasını isteyen Erol, kentin terörle anılmasından rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Erol, Tunceli'nin hem yaşam tarzı hem kültürel olarak eğitime önem veren bir il olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Öğretmen Yılmaz'a sıkılan kurşunlar sadece bir öğretmene sıkılmadı, Tunceli'deki aydınlığa, insanların başarısına, kültürüne, geleneğine, ananelerine sıkıldı. Tunceli bir terör kenti değil, Cumhuriyet kentidir. Bu kentin Cumhuriyet kenti olarak kalması ve bu şekilde tanınması için elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği vereceğiz. Terör örgütlerinin kentimizde insanları özgürlüğüyle, yaşamıyla tehdit etmesini asla istemiyoruz. Burası özgürlük ve medeniyet kentidir, burası bir inanç merkezidir. Burası bizim için kutsal topraklardır. Kutsal topraklarda kan akması değerlerimize ters."

Yılmaz'ın öldürülmesinin insanlıkla, vicdanla, hiçbir şeyle alakası olmadığına dikkati çeken Erol, "Tunceli halkı artık bu tür olaylara tepki vermeli. Nereye kadar sessiz kalacaksın. Devletin yanlış politikaları varsa gelip onlar içinde eylem yaparız, hiç sorun değil, onu da eleştiririz. Ama öğretmenin katledilmesi asla kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Kaynak: AA