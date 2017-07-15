CHP Tokat İl Başkanlığı’ndan 15 Temmuz çelengi

Çelenk koyma törenine CHP İl Başkanı Feramus Şahin ile birlikte parti yönetimi katıldı. 15 Temmuz’da darbecilere karşı direnirken şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulan törende, CHP İl Başkanı Feramus Şahin Atatürk Anıtına çelenk koydu. CHP İl Başkanı Şahin,"Bugün 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının birinci yıl dönümünü acı ve elem içerisinde yaşıyoruz. CHP il teşkilatı olarak bugün bizde 249 şehidimizi ve gazilerimizi anma adına Atatürk anıtına çelengimizi bıraktık. Türkiye artık darbelerin olmadığı, demokrasinin yerleştiği ve adaletin hakim olduğu yapıya kavuşması dileğiyle bugünü kutlamaya çalışıyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum ki, darbelerden en çok sıkıntı yaşamış siyasal partinin il başkanı olarak biz demokrasinin asla kesintiye uğramadan mutlaka sandıkla gelenlerin sandıkla gideceği almayışını savunan bir siyasal partinin temsilcileri olarak bu darbe kalkışmasında dün kol kola olanların, bu darbeden rahatsız olanların bu darbenin siyasi ayağınında biran önce açığa çıkarılması ile ilgili bir gayret göstermesini çok istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.