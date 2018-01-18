CHP terör üssü gibi

CHP’de geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongre sonucu İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun terör destekçisi söylemlerinin açığa çıkması, partide kritik görevlerde bulunan kişilerin teröre yaklaşımlarını yeniden gündeme getirdi. CHP’de birçok milletvekili ve parti yöneticisi devlet düşmanlığında adeta birbiriyle yarıştı.



DEVLETE ‘KATİL’ DEDİ



Gezi parkı provokasyonu sürecinde, “Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin’ şimdi ki sloganımız da bu”, 15 Temmuz sonrası “Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir, inandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin”, 2014’te “Devlet katil değil, seri katil” gibi son derece alçakça tweetler atan ve polise taş atarken çekilen fotoğrafı açığa çıkan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP’li birçok yönetici de bugüne kadar teröre destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.



“BARİKATÇI ARKADAŞLAR”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015 yılında yaptığı bir konuşmada, hendekler kazarak Diyarbakır’ı kana bulayan PKK’lı teröristlere ‘Barikat kuran arkadaşlar’ diye seslendi. CHP bununla da yetinmeyerek, hendek önünde bildiri okuyan akademisyenlere de sahip çıktı. PKK’nın uzantısı YPG içinse, ‘vatanlarını kurtarmak isteyen gençler’ şeklinde skandal bir açıklama yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil olduğunu iddia ederek devleti suçladı. İddianın doğru olmadığı ise, kısa sürede ortaya çıktı. Yine bir başka CHP’li milletvekili Onursal Adıgüzel, HDP’nin yanı sıra marjinal örgütler tarafından organize edilen eyleme ilişkin, ‘Eyleme katılın, bayrak götürmeyin’ çağrısı yapmıştı.



“İYİ ÇOCUKLAR”



CHP’li Bülent Tezcan ise, HDP’lilerle birlikte terör örgütü PKK’nın marşı çalınırken saygı duruşuna geçmiş ve Tezcan yanındaki heyetle beraber devleti ‘katillikle’ suçlamıştı. Ayrıca, 2012 yılında PKK’lılar tarafından kaçırılıp yaklaşık 48 saat sonra serbest bırakılan CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün yaşadıklarını anlatırken PKK’lılar için “iyi çocuklar” demişti. Aygün, öldürülen 3 PKK’lı terörist için Kürt politik aktivist diyerek, taziye ziyaretine de gitmişti.



FETÖ İÇİN MİLİTANLIK YAPTI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, “casusluk ve FETÖ’ye yardım etmek” suçlarından mahkum edilirken, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Fatih Gürsul da, FETÖ üyeliğinden dolayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, FETÖ’nün tüm eylemlerinde ve davalarında boy göstererek, FETÖ militanlığı yaptı. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, 17/25 Aralık sonrası Zaman Gazetesi’ne 1 milyon TL para aktardı. Ayrıca CHP Milletvekillerinden Eren Erdem sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile İran arasında savaş çıksa İran’dan taraf olacağını açıklamıştı. Aykut Erdoğdu ise, “Gerekirse sokak sokak, hendek hendek direniriz devlet ayağını denk alsın” diyerek PKK adına devleti tehdit etmişti. Ayrıca, ABD’de bir enstitüde Türkiye aleyhine konuşmalar yapan CHP’li Aykan Erdemir hakkında Halkbank davasına sahte delil götürdüğü için yakalama kararı çıkarıldı.



“CHP NEYSE PYD DE ODUR”

CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven askerlerimizi şehid eden alçak PKK’lıların öldürülmesine tepki göstererek onları şehidler olarak andı. Türkiye’nin PYD’ye müdahale etmesini eleştiren CHP’li Aytuğ Atıcı da, Türkiye’yi Afrin’e müdahale etmemesi için tehdit etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PYD’yi siyasi bir parti olarak tanımlayıp, “CHP neyse, PYD de odur” şeklinde konuştu. Şafak Pavey, Demirtaş’a 7 Haziran seçimleri sonrası “birlikte iyi salladık” dedi. CHP’li Gamze İlgezdi ise, PKK’lı teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döktü. İlgezdi ayrıca, mecliste yemin ettikten sonra, terör örgütü DHKP-C’ye selam gönderdi. Ayrıca, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve bazı meclis üyeleri FETÖ/PDY üyeliği ve işadamlarından zorla para alma soruşturması sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL