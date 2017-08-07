CHP tek tip elbise uygulamasına karşı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yaptığı konuşmada yargılanan darbecilere ve teröristlere tek tip elbiselerin giydirileceğini açıklamıştı.

TEK TİP ELBİSE...

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra CHP'den karşı atak geldi. CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, mahpuslara tek tip elbisenin şiddeti beslediğini söyleyerek, “Tek tip elbise, aslında FETÖ’cülere değil, tüm Türkiye’ye giydirilmek isteniyor. Tek tipçi akıl, herkesi tek tipleştiriyor” diye konuştu.

DENEME DİKİMLERİ BAŞLADI

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

50 BİN KIYAFET

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.