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CHP TBMM İçtüzüğü'nü AYM'ye götürüyor!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Meclis İçtüzüğü'nü Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:50
CHP TBMM İçtüzüğü'nü AYM'ye götürüyor!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Levent Gök, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TBMM İçtüzüğü değişikliğine de değinerek, şunları kaydetti:

"İktidar ve destekçisi MHP'nin iş birliğiyle çıkartılan İçtüzük değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. İçtüzük çalışmalarını, Anayasa Mahkemesine götürme konusunda daha Meclise geldiğinden beri çalışma sürdürüyoruz. Sanıyorum 5-10 gün içinde Anayasa Mahkemesine yapacağımız başvuru dilekçesini hazırlamış olacağız. İçtüzük değişikliğinin Anayasaya aykırı gördüğümüz tüm hususlarını, Anayasa Mahkemesine götürmek suretiyle mahkemenin denetimini talep edeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız büyük hızla devam ediyor. Dikkatli, titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sanıyorum 10 gün içinde davamızı açmış olacağız."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:50
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  4. İç Politika Haberleri
  • HalilHalil1 sa önce
    Sizin başka işiniz yok mu yaa:)
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