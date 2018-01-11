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CHP su sızdırıyor! Genel merkez ayrı, belediye meclisi ayrı telden...

Soruşturma sebebiyle görevden uzaklaştırılan Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim, yapılacak seçimle belli olacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:22
CHP su sızdırıyor! Genel merkez ayrı, belediye meclisi ayrı telden...

İçişleri Bakanlığı tarafından, hakkındaki FETÖ ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine gelecek yeni belediye başkanı saat 15.00’teki seçimle belirlenecek. Seçime saatler kala kulislerde birçok isim dolaşıyor.

GENEL MERKEZ VE HAZİNEDAR AYRI AYRI ADAY MI ÇIKARIYOR?

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nin adayı Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç, Hazinedar’ın adayı ise Rıfat Örnek. Ancak Hazinedar’a muhalif CHP’li meclis üyeleri Affan Mahmut Keçeci, Eyüp Birgün, Bülent Tatar ve Merve Öztopaloğlu Küçükel de aday adayları. AK Parti’nin ise İsmail Akyıldız’ı aday göstermesi bekleniyor.

MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI NASIL?

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Beşiktaş Belediye Meclis üyelerinden 26’sı CHP’li, 2’si Ak Partili ve 1 tanesi de İyi Parti’den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda toplanacak. Çoğunluğun oyunu alan aday vekaleten başkanlık koltuğuna oturacak.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 14:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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