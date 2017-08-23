CHP Sözcüsü Tezcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklamaya  kimsenin gücü yetmez

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Tezcan, 26-29 Ağustos arasında gerçekleştirecekleri Adalet Kurultayı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

Kurultaya çok yoğun bir ilginin olduğunu belirten Tezcan, bunun adaletle ilgili beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti. Tezcan, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubunun akreditasyon için başvuruda bulduğunu dile getirdi. Kurultayın programına ilişkin bilgi veren Tezcan, etkinlik kapsamında, 44 panelistin katılımıyla 8 ana panelin düzenleneceğini, bunun dışında 54 ayrı çalıştayda 540 konuşmacının adaleti tartışacağını anlattı. Tezcan, kurultayın tamamlanmasının ardından raporların yayımlanacağını belirterek, binlerce vatandaşın katılarak ortak ürünler üreteceği bu kurultayı başarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını dile getirdi. Tezcan, kurultaya ilişkin hazırlanan broşürün de gelecek günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zama değinen Tezcan, "Maaşların en az iki katına çıkarılması gerekiyor" dedi.

Bülent Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ, 'Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağına dair tartışmaları CHP başlattı' dedi. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Tezcan, şunları kaydetti: "Herkes şunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez. Öyle kolay değil o işler. Lafı ortaya atıp milleti başka şeylerle tartıştırarak, korkutarak ülkeyi yönetemezsiniz. Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Aynı noktadayız. O noktaya geldilerse bu memnuniyet vericidir. Başka bir noktaya daha gelmelerini arzu ediyoruz. Yargıya talimat vermekten vazgeçsinler. Ne tutuklama, ne serbest bırakma siyasi iktidarın gündeminde olamaz, yargının gündeminde olur. Yargı da bağımsız olur."