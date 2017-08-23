Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP Sözcüsü Tezcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklamaya  kimsenin gücü yetmez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Herkes şunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez. Öyle kolay değil o işler. Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Aynı noktadayız. O noktaya geldilerse bu memnuniyet vericidir" dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:30
CHP Sözcüsü Tezcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklamaya  kimsenin gücü yetmez

 CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu  başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.  Toplantıdan sonra açıklama yapan Tezcan, 26-29 Ağustos arasında  gerçekleştirecekleri Adalet Kurultayı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini  söyledi.

  Kurultaya çok yoğun bir ilginin olduğunu belirten Tezcan, bunun  adaletle ilgili beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.  Tezcan, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubunun akreditasyon  için başvuruda bulduğunu dile getirdi.  Kurultayın programına ilişkin bilgi veren Tezcan, etkinlik kapsamında,  44 panelistin katılımıyla 8 ana panelin düzenleneceğini, bunun dışında 54 ayrı  çalıştayda 540 konuşmacının adaleti tartışacağını anlattı. Tezcan, kurultayın tamamlanmasının ardından raporların yayımlanacağını  belirterek, binlerce vatandaşın katılarak ortak ürünler üreteceği bu kurultayı  başarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını dile getirdi. Tezcan, kurultaya  ilişkin hazırlanan broşürün de gelecek günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını  bildirdi. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zama değinen Tezcan, "Maaşların en az iki katına çıkarılması gerekiyor" dedi.

 Bülent Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını  yanıtladı. "Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ, 'Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağına  dair tartışmaları CHP başlattı' dedi. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu  üzerine Tezcan, şunları kaydetti: "Herkes şunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü  yetmez. Öyle kolay değil o işler. Lafı ortaya atıp milleti başka şeylerle  tartıştırarak, korkutarak ülkeyi yönetemezsiniz. Buna müsaade etmeyeceğimizi  söyledik. Aynı noktadayız. O noktaya geldilerse bu memnuniyet vericidir. Başka  bir noktaya daha gelmelerini arzu ediyoruz. Yargıya talimat vermekten  vazgeçsinler. Ne tutuklama, ne serbest bırakma siyasi iktidarın gündeminde  olamaz, yargının gündeminde olur. Yargı da bağımsız olur."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:30
  1. Son dakika
  2. son dakika BEKİR BOZDAĞ
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafa kafaya feci kaza 3 ölü, 3 yaralı
    1. Kafa kafaya feci kaza 3 ölü, 3 yaralı
    2. Aykut Kocaman: Birinci adım...
    3. FETÖ'den yargılanan Çapkın'ın talebi..
    4. Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir..
    5. O ülkede dini nikâhlar için ceza geliyor
    6. Yakalanacağını anlayınca intihar etti
    7. Hacı adaylarımız için yeni..
    8. Dünya 3.'sü güreş takımımız yurda döndü!
    9. Çin'den ABD'ye tepki!
    10. Erdoğan, gurbetçi vatandaşlar ile..
    11. Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı anne..
    12. Galatasaray, Boğaz'da birlik..
    13. Maçka Jandarma Komutanı Zengin..
    14. Polisin durdurduğu araçta bulunan..
    15. Maçka Jandarma Komutanı gözaltında
    16. Başkent'te 9 kilogram kubar esrar ele..
    17. CHP Sözcüsü Tezcan: Kemal..
    18. Bakan Ömer Çelik: Önce insanlık..
    19. Bilimsel veri: Sokak lambaları meme..
    20. Jandarmadan trafiğe 'helikopterli'..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!
    Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...