CHP şirretliği...

MUHAMMET KUTLU / TBMM - Meclis’te söyleyecek sözü olmayan CHP’liler, Meclis’den dışarı çıkıp sokakta topladıkları kalabalığın önüne düşerek Meclis’i basmaya kalktı. Taşkınlık yapan azgın grubun başında yürüyen CHP’li milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) zor ve şiddet kullanarak sindirmeye çalıştı. CHP’lilerin organize edip başına geçtiği yürüyüş sırasında yaşanan olaylar saatlerce sürdü. CHP’nin kalkışacağı şiddet ve tedhiş eylemlerinin işaret fişeği, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Pazartesi’nden itibaren bizi televizyonlardan izleyin” sözleri olmuştu.

MECLİSE GİRMEYE KALKIŞTILAR!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan Anayasa Değişikliği Teklifi’ni protesto için CHP’nin çağrısı üzerine Güvenpark’ta toplanan ve içlerinde yasadışı sol örgütlere mensup kişilerin olduğu kalabalık grup Meclis’e yürümek isteyince olaylar çıktı. Polis ekipleri TBMM çevresinde erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Hareket polisleri ve zırhlı araçlar, Meclis’e yakın kavşaklarda ve Meclis çevresinde konuşlandırıldı, polis ekipleri elleri tetikte Meclis binasını yönelebilecek saldırı girişimlerini bekledi. Çok geçmeden başlarında CHP’li çok sayıda vekilin bulunduğu kalabalık, sloganlar eşliğinde Meclis’e yürüyüşe geçti. Polisin durdurmaya çalıştığı vekiller ve gösterici grup orasında zaman zaman sert tartışmalar ve arbede yaşandı. Meclis’e girmeye çalışan kalabalığı önlemeye çalışan çok sayıda polis yaralandı.

CHP’Lİ VEKİLLER YİNE EN ÖNDE

TBMM’de AK parti ve MHP’nin ortak hazırladığı anayasa değişiklik teklifini yasal yollarla tartışmak yerine toplumu ayrıştırmak için akıl almaz bahanelere sığınan CHP yine boş durmuyor. Günlerdir ‘rejim değişiyor’ yalanıyla propaganda yapan CHP’li vekiller, anayasa görüşmelerini baltalamak için provokasyona sarıldı. Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal’ın aralarında olduğu CHP’li vekiller Meclis’e yürüyen grubun en önünde yer aldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Güvenpark’ta toplanıp Meclis’e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi gecikmedi. Meclis önüne gelen kalabalık grupla polis arasında uzun süren arbede yaşandı. Polis zaman zaman Meclis’ten içeri girmek üzere hamle yapan gruba göz yaşartıcı gaz ve kalkanla engel olmaya çalışırken çok sayıda polisin yaralandığı gözlendi.

KILIÇDAROĞLU “BİZİ İZLEYİN” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Tekirdağ’da yaptığı konuşmada “Pazartesinden itibaren televizyonları izleyin, ne kadar verirlerse, Mücadelemizi TBMM Genel Kurulu’nda vereceğiz. Demokrasiyi, rejili korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medya bu mücadeleyi yapacağız. Bir bedel ödenecekse o parlamentoda ilk bedeli önce CHP’li vekiller ödeyecektir” demişti. Kılıçdaroğlu, son TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da “Başkanlık sistemini kan dökmeden getiremezsiniz” şeklinde şok ifadeler kullanmıştı. CHP Lideri’nin bu sözleriyle anayasa görüşmelerini şiddetle durdurmaya çalışmaya plan

CHP’LİLER MECLİS’TE KORSAN YAYIN YAPTI

TBMM’de 9 gün sürecek anayasa değişikliği görüşmelerinde CHP’li vekiller de boş durmuyor. CHP’li vekiller Meclis’ten canlı yayın için hazırlık yaptı. AK Parti’nin Anayasa değşikliği teklifi komisyondan geçtikten sonra dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler sırasında CHP’liler anayasa değişikliğinin halka sorulmaması yani referanduma gitmemesi için elinden geleni yapacak. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin” diyerek yapacakları eylemlerin sinyalini vermişti. Görüşmelerin tamamının TBMM TV’den canlı olarak yayınlanması istemişlerdi. Ancak bu talep kabul edilmedi. Görüşmeler başladığı esnada CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in 2 cep telefonu ve 1 tabletle canlı yayın için hazırlık yaptı.