Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için TBMM'ye başvurdu

CHP, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine, ailesine verilecek tazminatın Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi yapılması için kullanılması, eşdeğer tutarın ise milletvekillerinin maaşlarından kesilerek ailesine iletilmesi için TBMM Başkanlığına başvurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:48
CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için TBMM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM  Başkanlığına Özalkan'ın vasiyetine ilişkin TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

Başvuruda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin  bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Astsubay  Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit olduğu anımsatıldı.

Şehit Özalkan'ın vasiyeti niteliğinde bir yazışmanın kamuoyuna  yansıdığı, yazışmada ailesine verilecek olan tazminatından Irak'ın Telafer  kentindeki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını  vasiyet ettiği belirtildi.

Bunun kamuoyunca öğrenilmesinin ardından siyasilerden, gerçek ve tüzel  kişilerden vasiyetin yerine getirilmesine yönelik çeşitli girişimlerde  bulunulacağı ifade edildiği, sözler verildiğinin vurgulandığı başvuruda, şunlar  kaydedildi:

"Ancak şehidimizin vasiyetinin tam olarak yerine getirilebilmesi,  anaokulu, kreş ve kültür merkezinin, şehit olması nedeniyle ailesine tahsis  edilecek tazminattan karşılanmasıyla mümkün olacaktır. Ortak değerimiz olan  şehidimizin vasiyeti ile şehidimizin bize ortak emaneti olan eşi ve çocuğunun  siyasi grup ya da şahıs tarafından değil, tüm milletimizi temsil eden TBMM  tarafından sahiplenilmesi en uygun olanıdır.

Bu açıdan, şehidimizin ailesine verilecek tazminatın, vasiyetine uygun  biçimde Telafer'de kreş, anaokulu ve kültür merkezi inşa edilmesi amacıyla  TİKA'ya aktarılması sağlanmalıdır. Ancak eşdeğer tutarın, milletvekillerinin  maaşlarından kesilerek şehidimizin ailesine iletilmesi için daha önce de benzer  örneklerde öncülük eden TBMM Başkanlığı girişimlerde bulunmalıdır. Bu konuda  gerekli işlemlerin TBMM Başkanlığı tarafından yürütülmesi için gereğini arz ve  teklif ederiz."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Barzani'nden tepki toplayan Afrin açıklaması
    1. Mesut Barzani'nden tepki toplayan..
    2. Tunceli'de sosyal medyadan terör..
    3. Müslümanların evlerini yıktılar...
    4. Darbecilerin yönettiği Mısır nereye..
    5. CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için..
    6. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    7. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM..
    8. Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
    9. Alman yazar sapıttı: Kürtlere..
    10. Mut’ta karbonmonoksit gazından 7 kişi..
    11. Eto'o'yu resmen açıkladı!
    12. Böylesi ancak Karadeniz'de olur. Yolun..
    13. Münbiç operasyonuna doğru...
    14. Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye..
    16. Ülkelerin 'dindarlık haritasını'..
    17. Rusya'dan açıklama: ABD o ülkeyi..
    18. Afrin'deki zırhlılarda dikkat çeken..
    19. Tren, madde yüklü TIR'a çarptı! Bölge..
    20. Almanya'nın iddiasına Türkiye'den jet..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...