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CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Yılmaz Zengin, partisinin bayramlaşma töreninde bayram namazı vaazını eleştirdi. Eleştiriye İl Müftüsü Osman Arslan cevap verdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:49
CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı

İl Başkanı Zengin, kentte bir camideki bayram vaazında CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşün hedef alındığını iddia etti. CHP İl Başkanın iddiaları üzerine açıklama yapan İl Müftüsü Osman Arslan ise, söz konusu vaazda CHP’nin yürüyüşünün değil, LGBTİ’nin yürüyüşünün eleştirildiğini belirterek, “İddia üzerine konu araştırıldı. Cemaat aynı anda vaazda olmadığından, konunun önünü ve arkasını bilmediğinden kaynaklı bir durum. İstanbul’da düzenlenecek LGBTİ yürüyüşü anlatılmış ve konu yanlış anlaşılmıştır. Vaazın CHP’nin başlattığı yürüyüşle alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:49
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