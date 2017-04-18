CHP referandumun iptali için resmen başvurdu

CHP, milletin iradesini tanımayarak 16 Nisan referandumunun iptal edilmesi için resmen YSK'ya başvurdu.

Ankara'da başvuruyu yaptıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Mühürsüz oy pusulalarına daha sonra sandık başkanları mühür vurduğu gibi, aradan geçen iki günde ilçe seçim bürolarında saklanan oy torbalarına ne derece müdahale edildiğini bilmiyoruz. Müdahale edildiğinden şüphe duymuyoruz" şeklinde ilginç iddialarda bulundu.

CHP'NİN OYUNU MESAJLARLA AÇIĞA ÇIKMIŞTI!

Referandum sonrası mühürsüz oy itirazı yapan ve YSK'yı hedef gösteren CHP'nin, YSK'nın kararlarının farkında olduğu, fakat referandumda yaşadığı yenilgiyi kamufle etmek amacıyla ortalığı karıştırdığı gerçeği, sosyal medyada dile getirilen iddiaya göre CHP'nin sandık müşahitlerine gönderdiği mesajların açığa çıkmasıyla deşifre olmuştu.

Sandık görevlilerine CHP merkezinden atıldığı gözüken mesajlarda "Oy pusulalarının arkası mühürlenmemiş ise, bu durum tutanağa geçirilmeli ve kalan oy pusulaları mühürlenerek oy kullanmaya devam edilmelidir" şeklinde belirtilmesine rağmen CHP söz konusu duruma da sonradan itiraz etmiş, kullanılan oyların geçersiz sayılması gerektiğini ileri sürmüş ve YSK'yı hedefe koymuştu.

Şaibe karıştırmaya çalıştılar, alay konusu oldular!