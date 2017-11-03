‘CHP Pensilvanya'daki şarlatanın partisi oldu’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da Vestel Venüs akıllı telefon fabrikası ile Zorlu meta nikel kobalt tesisinin hizmete girmesi törenine katıldı.

Maden kazasında hayatını kayben 301 kardeşime bir kez daha Allah'ta rahmet diliyorum. Türkiye'nin dış ticaret hacmi bakımından 7. büyük şehri olan Manisa'nın çok fazla potansiyeli bulunuyor. Manisa'yı hak ettiği düzeye yükselteceğimize inanıyorum.

AK Parti teşkilatları olarak bu konuda en büyük görev size düşüyor. Şimdiden çalışmaya başlayarak kapısını çalmadık ev işyeri bırakmayacak bir programı uygulamaya başlamalıyız. 2019 yılındaki seçimlerde hedeflerimize ulaşmamız önümüzdeki aylarda yapacağımız çalışmalara bağlı.

Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını kariyer planlamasını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur.

Belediyelerde başlattığımız değişim süreci ülkemize karşı sorumlulukları güçlü yerlere taşıma amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yere çekmesin.

Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek görevimize devam edeceğiz. AK Parti Türkiye'nin üzerinde değildir.

Ne teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımıza ne de belediye başkanlarımıza vefasızlık gösterme niyetimiz yoktur. Asla olamaz.

Kardeşlerim, önceki gün 1 Kasım tarihi yılın ilk günlerinde 5 Ocakta şehit verdiğimiz kahramanın doğum günüydü. İzmir adliyesinde yapmak istedikleri katliamı önleyen Fetih Sekin'i bu cesur polisimizi rahmetle saygıyla yad ediyorum.

Türkiye hala dim dik ayaktadır. İş başa düştüğünde bütün varlığını feda eden o yiğitler sayesinde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz.

Onların çok paraları olabilir, gelişmiş silahları olabilir. Bunların etkisi bir yere kadardır. Bu coğrafyanın bir görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü vardır. Biz meselelere basiretle zengin bir tecrübe ile bakıyoruz.

Suriye'den Irak'a kadar milyonlarca insan bu kanlı değişimin bedelini, canlarıyla ödemek zorunda kalıyor. Bombalarla parçalanan bedenlerin batılı ajanslarda sayıdan ve istatistikten öteye geçemediğini görüyoruz.

Ülkemizi de içine aldığı bu alçak oyunu bozacağız, pes etmeyecek, diz çökmeyeceğiz. Bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğiz.

Tüm saldırılara rağmen hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Yol haritamıza uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Krizleri ülke ve milletimiz için fırsata çevirecek politikaları hayata geçiriyoruz.

15 Temmuz'da 81 vilayet meydanlara döküldü. Birileri de nerelere kaçıp sığınacaklarının hesabını yaptı. Biz Yeşilköy Havalimanı'na gelirken millet oraya yürürken Anamuhalefetin başındaki zad da oraya inmişti. Oraya indiğinde tanklar oradaydı.

Belediye başkanının evine misafir olup oradan tüm gelişmeleri izliyor, çayını yudumluyor. Bir başka programda da böyle bir darbe girişimine kalksalar tankların önüne önce ben çıkardım. Çıksaydın neden çıkmadın, neden çıkmadın, millet oradaydı. Sen neredeydin. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evindeydin. Yaptığı açıklamaya bakın oteller o akşam kapalıydı diyor. Bu iş yürek işi yürek kürek işi değil.

Şahsımla ilgili diktatör diyor. Senin bunları söylemenin kıymeti yok. Benim milletim neyin ne olduğunu biliyor.

Biz milletimize efendi olmaya değil, millete hizmetkar olmaya geldik. Bu yola böyle çıktık. Bu şahısta yalan üstüne yalan var. 7 Ağustos davetini yaptığımda Sayın Bahçeli evet, ana huhalefetin başındaki zad hayır dedi.

Etrafındakiler bastırdı herhalde bu şekilde gelmeye karar verdi. Bu zatın bu ülkede birlik beraberlik, dayanışma diye bir anlayışı yok. Böyle bir ana muhalefet evlere şenlik. Varsın olsun.

Sadece sloganların partisi olmayacağız. Bütün yatırımlarımızı A'dan Z'ye milletimize anlatacağız. Bunu anlatacaksınız.

Sizin dediğiniz işi ben de anlamıyorum. Milletin anlaması lazım. Bunu millete anlatacaksınız. Millet ne yaptığımızı bilecek. 15 senede bu iktidar demek ki Manisa'ya bu yatırımları yapmış. Birileri diyorki gençlerin arasında AK Parti gençliğinin sayısı eriyor. Böyle mi?

Bunun böyle olmadığını daha çok çalışmak süretiyle üniversitelerde, liselerin son sınıfları da oy kullanmaya başladığına göre bu çalışmanın içinde olacaksınız. 2019'da sandıkları bizim gençliğimiz, kadın kollarımız, ana kadememiz patlatacak.

Türkiye'de gerçek anlamda ana muhalefet koltuğu uzun zamandır boş. 94 yıllık bir maziye sahip olduğunu iddia eden partinin geldiği yer gerçketen içler acısı.

CHP siyasi parti hüviyetini bile kaybetmektedir.

CHP Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmüş. İktidarlığa giden yolun Pensilvanya'daki şarlatana şirin görünmekten geçtiğini zannediyorlar. Ağızlarını her açtıklarında kontrollü darbe diyorlar.

Geldiği yeri birilerinin kumpasına borçlu olan bir genel başkanın farklı hareket etmesini beklemiyoruz. CHP adeta siyasi kadavra haline gelmiştir, bunu da böyle bilin.

Millete söyleyecek ne tek bir sözleri, ne de önerebilecek tek bir projeleri vardır. Bugün hakaret ve küfür CHP'nin siyaset dili olmuş.

Haksız yere hapse atıldığımız dönemde de partimizin kapatılmak istendiği dönemde de siyasetten vazgeçmedik.

Dün olduğu gibi bugün de siyaset milletimizin en büyük umut kapısıdır. Bunların zihni fukaralıkları dillerine vuruyor.

Atatürk'ün partisi iddiasındaki CHP bugün Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmüştür.

Atalarımız 'sen doğru ol, eğri belasını bulur' demişler. Bunlar da her seçimde, milletimizden gerekli uyarıyı alıyorlar ama akıllarını başlarına toplamıyorlar.