CHP Parti Sözcüsü Böke: OHAL'in Türkiye'ye hiçbir faydası yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantı sonrasında 2017'nin ilk MYK'sını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni yıla büyük bir acıyla başladıklarını hatırlatan Böke, "Ortaköy'de bir katliam yaşadık. İnsanlarımız, gerici, barbar bir anlayış tarafından yılbaşını kutladıkları için, bir yeniye 'merhaba' dedikleri için yaşam biçimlerinden ve tercihlerinden hedef alındılar." dedi.

Ortaköy'deki katliamın Türkiye'de yaşanan terör iklimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Böke, şöyle devam etti:

"Şunun açıkça bilinmesi gerekiyor; bu yaşanan sıradan bir terör olayı değil. Laik yaşam biçimi hedef alınmış bir terör olayı. Bu tür terörle sadece güvenlik tedbirleri alınarak başa çıkılamaz. Mutlaka tedbirler alınmalı ancak biliyoruz ki bu terörle mücadelenin tek bir yolu var, o da laikliğe sahip çıkmak. Oysa bugün Türkiye'de laikliğe sahip çıkanlar doğrudan hedef alınıyorlar. İşte asıl tehlike, Türkiye'nin çimentosu olan laikliğe yapılan bu saldırıdır."

OHAL'in uzatılması

CHP Sözcü Selin Sayek Böke, OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararına da tepki gösterdi. OHAL'in Türkiye'ye hayır getirmediği gibi ülkeyi de yaşanmaz hale sürüklediğini ileri süren Böke, "OHAL'in uzatılmasından bu yana, 3 Ekim tarihinden bugüne kadar 3 ay içerisinde Türk lirası yüzde 20 değer kaybetti, bugün itibarıyla döviz 3,60'a dayandı. OHAL rejimi sürekli kılındıkça, OHAL'de ısrar edildikçe 3,80'leri görmemiz maalesef bir gerçeğe dönüşecek." dedi.

Benzinden sağlıktaki katkı payına kadar her şeye zam yapıldığını vurgulayan Böke, "OHAL uzadıkça, Türkiye demokrasiden uzaklaştırıldıkça hep beraber fakirleştiriliyoruz. Hep beraber her gün hayat daha zor oluyor. OHAL'in Türkiye'ye hiçbir faydası yok. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen zırhlı araç

Parti Sözcüsü Böke, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suikast iddiaları ve Başbakanlık tarafından Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen zırhlı araç hatırlatılarak "Sayın Genel Başkan ne zaman zırhlı aracı kullanmaya başlayacak ve aynı zamanda CHP'de başka güvenlik önlemleri de alınacak mı?" sorusu üzerine Böke, bu sorunun içeriğinin esasında Türkiye'nin geldiği duruma dair önemli şeyleri söylediğini belirtti.

Böke, şu yanıtı verdi:

"Bir rejim değişikliği tartışması var, herkesin can güvenliği ile ilgili kendini tehlike hissettiği bir Türkiye var. Biz bunları değil, zırhlı aracın ne zaman kullanılacağını konuşuyoruz. Zırhlı bir araca ana muhalefet partisinin liderinin ihtiyacının doğmasına sebep olan koşulları konuşmalıyız. Neden bu tehditlerin bu derece belirginleştiğini mutlaka tartışmak zorundayız ve bunun sorumluluğunun kimde olduğunun da altını çizmek zorundayız. CHP'ye yapılan her tehdit, bu cumhuriyete yapılan bir tehdittir. Bizler mutlaka bu cumhuriyeti daha güvenli kılacak adımları atacağız. Mesele bu zırhlı araçların ne zaman kullanılacağı meselesi değil, mesele zırhlı araçlara ihtiyaç duyulmayacak bir siyasetin Türkiye'de yeniden inşa edilmesi meselesidir."

Kaynak: AA