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CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden rezalet tweetler! 15 Temmuz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek parti meclisine seçilen Müslim Sarı'nın rezalet tweetleri ortaya çıktı. Müslim Sarı, CHP'nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı mitingine katılmasına karşı çıkmış, ayrıca CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek olmasını eleştirmiş.

06 Şubat 2018 Salı 14:17
CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden rezalet tweetler! 15 Temmuz...

CHP'de hafta sonu yapılan kurultayda Parti Meclisi üyeleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun listesini delen isimlerden olan Müslim Sarı, 350 oy alarak delegeler tarafından Parti Meclisi'ne taşındı.

Sarı, dokununulmazlıkların kaldırılması ve Yenikapı mitinginde attığı tweetler ile dikkat çekiyor. Sarı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı mitingine katılmasını eleştirerek, "Yenikapı mitingine genel Başkan'ın katılımı büyük bir hatadır. Bu katılım AKP'nin kurduğu hegemonyaya katkı sağlar..." mesajını paylaşmış.

CHP'nin yeni Parti Meclisi üyesinin Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği diğer konu ise dokunulmazlıkların kaldırılması. Sarı o dönemde de şunları yazmış:

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:17
  1. CHP
  2. CHP Parti Meclisi
  3. Müslim Sarı

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  • ArnavutArnavut53 dk önce
    O da diğerleri gibi siler tiwitleri.
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