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CHP basın toplantısı şampiyonu oldu

CHP, 2017 yılında TBMM'de düzenlediği 418 basın toplantısı ile ilk sırada yer aldı.

02 Ocak 2018 Salı 11:25
CHP basın toplantısı şampiyonu oldu

CHP, 2017 yılında TBMM'de düzenlediği 418 basın toplantısı ile ilk sırada yer aldı. Anamuhalefet partisini 118 basın toplantısıyla HDP'li, 82 basın toplantısıyla AK Parti'li, 38 basın toplantısıyla da MHP'li milletvekilleri izledi.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, yoğun bir yılı geride bıraktı. Genel Kurul ya da komisyon çalışmaları dışında da seslerini duyurmak isteyen milletvekilleri sık sık basın toplantısı düzenledi.

CHP, gündeme ilişkin 418 toplantı düzenleyerek en fazla açıklama yapan parti oldu. CHP'yi 118 toplantı ile HDP, 82 toplantı ile AK Parti takip etti. MHP'den ise 38 basın toplantısı düzenlendi.

Geçen yılın ekim ayında Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin milletvekilleri de kasım ile aralık aylarında 15 kez basın karşısına çıktı. Bağımsız milletvekillerince düzenlenen toplantı sayısı ise 29 oldu.

En fazla basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri arasında CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Grup BaşkanvekiliFiliz Kerestecioğlu yer aldı.

Meclis'te en fazla grup toplantısı yapan partiler de CHP ile HDP oldu. Anamuhalefet partisi ile HDP yıl içerisinde 25 defa partilerinin grubunu topladı. İktidar partisi 23, MHP ise 21 kez grup toplantısı gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:25
  1. CHP
  2. MHP
  3. AK Parti
  4. HDP
  5. TBMM
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