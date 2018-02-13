CHP MYK’sında yine skandal isimler

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda partinin A Takımı belirlenirken, MYK’da “Rezidans Kraliçesi” olarak tanınan Gamze Akkuş İlgezdi’den, DEAŞ’ın Musul Konsolosluğumuzu işgali sırasında kendisini “Muhasebeci Kenan” olarak tanıtıp, kurtulduktan sonra şov yapan Öztürk Yılmaz’a, “Trump kazanıyor. Suudi Arabistan’da değişimler başladı. İran da, Türkiye de bu değişimden nasibini alacak. Recep Tayyip Erdoğan ve siyasal kadrosu gidecek” sözleriyle Türkiye’de iktidarı ABD’nin değiştireceği ümidini paylaşan Tuncay Özkan’a, “İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde” diyen Aykut Erdoğdu’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye ağza alınmayacak hakaretler eden Bülent Tezcan gibi renkli isimlerin bulunması dikkat çekti. CHP, A takımını oluşturan bu Allahlık MYK ile seçimlere hazırlanıp iktidara gelmeye çalışacak.

İŞTE CHP’NİN TARTIŞILAN YENİ MYK’SI

Arge-Bilim Yönetim Ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel, Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel, Dış İlişkiler: Öztürk Yılmaz, Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca, Ekonomi Politikaları: Aykut Erdoğdu, Eğitim Politikaları: Lale Karabıyık, Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi, Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek, İdari ve Mali İşler: A. Haluk Koç, İnsan Hakları: Tekin Bingöl, İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları: Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalar: Çetin Osman Budak, Kamu Diplomasisi: Ünal Çeviköz, Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü: Bülent Tezcan, Sosyal Politikalar: Faik Öztrak, Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun, Genel sekreterlik: Mehmet Akif Hamzaçebi.

SAYAN: YENİ CHP ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ!

Listeyi Akit’e değerlendiren eski CHP’li ve televizyon yorumcusu Savcı Sayan, “Yeni CHP tam bir ulusal güvenlik tehdidi olmaya doğru gidiyor. Hatta Afrin’deki PYD silahlarından ve ABD tanklarından daha tehlikelidir. Afrin’i kurtarırsınız ama CHP’yi kurtaramazsanız ülke güvenliğini sağlayamazsınız. İş oraya kadar geldi” ifadelerini kullandı. Sayan, “Dikkat ederseniz, Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı’nı uluslararası mahkemelerde yargılatmak isteyenlere delil üretmeye çalışıyor. Bu da doğrudan ülkenin güvenliğiyle ilgili bir durumdur” diye konuştu.