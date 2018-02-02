CHP, milli güvenliksorunu haline geldi

Sınırımızı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığımız Zeytin Dalı Harekâtı’na destek veriyormuş gibi görünen CHP, her fırsatta operasyon karşıtı açıklamalarda bulunmaktan çekinmiyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasiler, CHP’nin Afrin karşısında ikiyüzlü bir tutum sergilediğini belirterek, siyasi bozgunculuk yaptığını söylediler.



SAFLARI PKK’DAN YANA



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP’nin çelişkiler yumağı haline geldiğini belirterek, “Operasyona açıktan karşı çıkamadıkları için ÖSO üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuzda FETÖ’nün hain darbe girişimine de karşı olduğunu söylemişti. Fakat OHAL üzerinden şanlı zaferimizi itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Şimdi aynı taktiği Afrin üzerinden yapıyorlar” dedi. Metiner, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu ve şürekası Fırat Kalkanı Operasyonu’nda DEAŞ’ın kökünü kazımak için harekete geçtiğimizde ÖSO’ya bu tür bir suçlamada bulunmadılar. Dahası ‘Savaşa hayır nidaları da duymadık biz. DEAŞ’a yaptığımız operasyon savaş olarak nitelendirilmedi. Savaşa hayır’, ‘Barış hemen şimdi’ sloganları da duymadık. Sıra ne zamanki PKK’ya geldiğinde niye birden bire ÖSO’nun teröristlerle iltisaklı olduğunu söylemeye başladılar. Niye birden bire ‘savaşa hayır’ diye çığırmaya başladılar. Bildiriler dağıtmaya başladılar? ÖSO üzerinden Afrin operasyonuna karşı çıkma var. Türkiye’nin PKK ile terörle haklı mücadelesinde de safını PKK’dan yana belirleme var. Bu paradoks değil mi? CHP, operasyonu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. AK Parti’yi köşeye sıkıştırayım derken ihanet görüntüsü sergiliyor. CHP milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.”



MİLLETTEN KORKUYORLAR



AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, “CHP kamuoyu baskısından, milletimizle ters düşmek görüntüsü vermemek için operasyona taraftar gözüküyor. Öbür taraftan da tavşana kaç tazıya tut taktiği uyguluyor. Operasyona destek veriyormuş gibi yapıp, kendi topraklarını muhafaza etmeye çalışan, terör kantonuna karşı askerlerimizle omuz omuza mücadele eden ÖSO’yu itibarsızlaştırarak operasyonu itibarsızlaştırıyor” dedi.



BUNUN ADI ALİ CENGİZ OYUNU



CHP’nin ayak oyunları ile operasyonu itibarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çeken Turan, şöyle devam etti: “Cephede partnerlerinize yapılmış bir saldırı size yapılmıştır. Direkt Afrin Operasyonu’na saldıramayanlar, arkadan dolanarak Ali Cengiz oyunu ile saldırıyorlar. ÖSO üzerinden operasyonu çökertmeye çalışıyorlar. Operasyonla ilgili kafalara kuşku sokmak mantıklı değildir. Terör örgütlerine beş bin TIR silah verenleri tartışmak yerine, operasyonun unsurlarını tartışmaya açarak devletinizi itibarsızlaştırıyorsunuz. Uluslararası kamuoyunda da Türkiye’yi zor durma düşürüyorsunuz. Türkiye ile ünsiyeti olan bir parti, dünyanın gözü önünde terör örgütlerine beş bin TIR silah dağıtanlara hesap sorması yakışır. Türkiye’ye karşı cephe açmak, Türkiye’de siyaset yapan bir partiye yakışmaz.”

HARUN SEKMEN / İSTANBUL