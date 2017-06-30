CHP Milletvekili kalp krizi geçirdi

Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın tedavi altına alındığı bildirildi. Yıldız'a anjiyo yapılacağı gelen ilk bilgiler arasında.

CHP milletvekili Tuncay Özkan da kalp krizi geçiren Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın hastaneye sevkinin yapıldığını belirtti ve Yıldız'ın hastaneye götürülürken sedyede çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

CHP'li vekile ilk müdahaleyi kortejde bulunan CHP'li doktor vekiller ve 112 acil sağlık çalışanları yaptı. Hastaneye kaldırılan CHP'li Hüseyin Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu kontrol amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.