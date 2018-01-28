Bülent Tezcan Meral Akşener'e göz kırptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Meral Akşener'in öne çıkması durumunda CHP'nin desteklerini esirgemeyeceğini açıkladı.

"GÖNLÜMDE KILIÇDAROĞLU VAR AMA AKŞENER'İ 2. TURDA DESTEKLERİZ"

CNN Türk'te canlı yayına çıkan Tezcan, CHP'nin Türkiye'de demokrasiyi temsil eden bir aday çıkaracağını söyledi. Tezcan, gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olduğunu vurgularken Merak Akşener'in aday olması ve ikinci tura çıkması durumunda tam destek vereceklerini belirtti.