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Bülent Tezcan Meral Akşener'e göz kırptı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan katıldığı televizyon programında "Meral Akşener'in aday olması durumunda destekler misiniz?" sorusuna "Kim en güçlü çıkmışsa görevimiz onun etrafında toplanmaktır." cevabını verdi.

28 Ocak 2018 Pazar 15:39
Bülent Tezcan Meral Akşener'e göz kırptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent TezcanMeral Akşener'in öne çıkması durumunda CHP'nin desteklerini esirgemeyeceğini açıkladı.

"GÖNLÜMDE KILIÇDAROĞLU VAR AMA AKŞENER'İ 2. TURDA DESTEKLERİZ"

CNN Türk'te canlı yayına çıkan Tezcan, CHP'nin Türkiye'de demokrasiyi temsil eden bir aday çıkaracağını söyledi. Tezcan, gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olduğunu vurgularken Merak Akşener'in aday olması ve ikinci tura çıkması durumunda tam destek vereceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 15:39
  1. Bülent Tezcan
  2. Meral Akşener
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