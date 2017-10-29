CHP mega projelerden rahatsız
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, mega projelerin devletin sırtına yük olduğunu söyledi.29 Ekim 2017 Pazar 14:04
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan Türkiye'nin mega projelerini eleştirdi.
MEGA PROJELER YAPILMASIN
Söz konusu projelerin devletin bütçesine yük olduğunu ifade eden Erdoğdu, önümüzdeki yıllarda bu yükün giderek ağırlaşacağını söyledi.
BÜYÜMEYE HAYALİ DEDİ
"Siyasi talimatlarla, hesapsızca yapılan yatırımların yükü bir anda görünür hale geldi." diyen Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin Avrupa ülkelerini kıskandıran büyüme oranlarını da "hayali büyüme oranları" olarak nitelendirdi.
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Fırat 1 sa önce Ya bu insanmı ki bunun laflarını gazetemizde manşet yapıyorsunuz. GhostiGer1 sa önce Asıl yük sizsiniz haberiniz yok>:( Alii1 sa önce Verilen garantiler nedeniyle şirketlere ödenen tutarlardan bahsediyor olmasın? Atkn1 sa önce Ülkeye kalkındıracak projelere pek alışık olmadıkları için ya angarya ya da çevre katliamı olarak görürler. Mehmet Emin1 sa önce Adamların vizyonu heykelden öteye geçmediği için bu yapilan yatirimlar zorunlarina gidiyor. Murat1 sa önce Evet siz ancak hayal edebilirsiniz Yunus 161 sa önce Oynayalım, gezelim, eğlenelim, şarkıcı, türkücü, tiyatrocu, oyuncu, lay lay lom. Köprü, yol, hızlı tren, metro, hava alanı, kanal istanbul ne gerek var! Yiyelim içelim eğlenelim. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya 60 yıl önce metroları vardı. Chp nin ekonomi uzmanı bu şahıssa..... Alim1 sa önce Bunun kafa bukadar basıyor Arif1 sa önce Halbuki devlet için en büyük yük olmayan ana muhalefet partisi...Yani CHP... ooo1 sa önce Allah Cellecelaluh bütün chp'lileri ve onlara rey (oy) verenleri, onları seçenleri, onları sevenleri, içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç, hepisini külli'sini Kıyâmet'e Kadar Sustursun, o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun. Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim.