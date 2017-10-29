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CHP mega projelerden rahatsız

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, mega projelerin devletin sırtına yük olduğunu söyledi.

29 Ekim 2017 Pazar 14:04
CHP mega projelerden rahatsız

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2023 hedefleri doğrultusunda yapılan Türkiye'nin mega projelerini eleştirdi.

MEGA PROJELER YAPILMASIN

Söz konusu projelerin devletin bütçesine yük olduğunu ifade eden Erdoğdu, önümüzdeki yıllarda bu yükün giderek ağırlaşacağını söyledi.

BÜYÜMEYE HAYALİ DEDİ

"Siyasi talimatlarla, hesapsızca yapılan yatırımların yükü bir anda görünür hale geldi." diyen Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin Avrupa ülkelerini kıskandıran büyüme oranlarını da "hayali büyüme oranları" olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:04
  1. Aykut Erdoğdu
  2. CHP
  3. Türkiye
  • Fırat Fırat 1 sa önce
    Ya bu insanmı ki bunun laflarını gazetemizde manşet yapıyorsunuz.
  • GhostiGerGhostiGer1 sa önce
    Asıl yük sizsiniz haberiniz yok>:(
  • AliiAlii1 sa önce
    Verilen garantiler nedeniyle şirketlere ödenen tutarlardan bahsediyor olmasın?
  • AtknAtkn1 sa önce
    Ülkeye kalkındıracak projelere pek alışık olmadıkları için ya angarya ya da çevre katliamı olarak görürler.
  • Mehmet EminMehmet Emin1 sa önce
    Adamların vizyonu heykelden öteye geçmediği için bu yapilan yatirimlar zorunlarina gidiyor.
  • MuratMurat1 sa önce
    Evet siz ancak hayal edebilirsiniz
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Oynayalım, gezelim, eğlenelim, şarkıcı, türkücü, tiyatrocu, oyuncu, lay lay lom. Köprü, yol, hızlı tren, metro, hava alanı, kanal istanbul ne gerek var! Yiyelim içelim eğlenelim. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya 60 yıl önce metroları vardı. Chp nin ekonomi uzmanı bu şahıssa.....
  • AlimAlim1 sa önce
    Bunun kafa bukadar basıyor
  • ArifArif1 sa önce
    Halbuki devlet için en büyük yük olmayan ana muhalefet partisi...Yani CHP...
  • oooooo1 sa önce
    Allah Cellecelaluh bütün chp'lileri ve onlara rey (oy) verenleri, onları seçenleri, onları sevenleri, içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç, hepisini külli'sini Kıyâmet'e Kadar Sustursun, o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun. Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim.
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