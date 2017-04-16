CHP mağlubiyeti kabullenmiyor! ‘Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilere bir açıklama yaptı.
Aksünger'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bu tamamen geçersizdir. Bunu buradan deklare ediyoruz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarını terk etmesin. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum.
Sandıklarda oy kullanma noktasında, sandıkların arkasındaki damgasız oyların kullanılmasını, muhtarların yaptığı operasyonlar, YSK'nın verdiği 'Evet' mühürleri. Bunu yapan hukukçular. Şekil ve içerik olarak itiraz edeceğimiz sandıklar yüzde 60'ı bulacak. Anadolu Ajansı, tamamen manipülasyon üzerine kurmuş ve zemin oluşturuyor."