% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

CHP mağlubiyeti kabullenmiyor! ‘Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz’

Halk oylamasının son bulduğu saatten bu yana provokasyon sinyali veren CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Erdal Aksünger, sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceklerini söyledi.

CHP mağlubiyeti kabullenmiyor! ‘Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz’
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilere bir açıklama yaptı.

Aksünger'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu tamamen geçersizdir. Bunu buradan deklare ediyoruz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarını terk etmesin. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum.

Sandıklarda oy kullanma noktasında, sandıkların arkasındaki damgasız oyların kullanılmasını, muhtarların yaptığı operasyonlar, YSK'nın verdiği 'Evet' mühürleri. Bunu yapan hukukçular. Şekil ve içerik olarak itiraz edeceğimiz sandıklar yüzde 60'ı bulacak. Anadolu Ajansı, tamamen manipülasyon üzerine kurmuş ve zemin oluşturuyor."

 
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HABER YORUMLARI
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Ahmak savar

Ahlaksız herif sen oy kullansan ne olacak kullanmasan ne olacak senin gibi insanların türkiye den sınırdışı etmek gerek eğitim seviyen ıyi olsa bunu zaten yazmazsın insanların seçimine biraz saygı gösterin

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Hasan bey

Sahtekar mibi daha düşün bakalım bu millet açık ara hayır dedi adalet er yada geç yerini bulacak demokrasi galip gelecek

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Avini

Bu sarhoş ne dediğini bilmiyor fazla kaideye almayın bu rezili

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Mustafa Tunahan BAŞ

Daha önce de mühürsüz zarf kabul edilmişti...

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osmanoğlu2023

deveye sormuşlar sırtın neden kambur..?dolaysıyla kamburlu arızalı sistemi değiştirmek içinhalkın önüne sandık konuldu...fakat bu kamburdan şu an şikayetçi olan chp ne hazindirki sonucu kabullenemiyor...ey chp sonucu kabullenki şikayet ettiğin ysk kamburunu düzenliyelim :) dertlerine çare bulalım!!!sağ gösterip sol sallama dönemi bitti!!!

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Cafer

Bunları artık aga babaları batı bile kurtaramaz bu saaten sonra. Yakında batı. ajanlarını yanına alır. Chpkk-hdpkk lıların göç etdeceklerine şahit olucagız.

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ali

Cehennemin dibine kadar ederse ne çıkacak sanki.

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cengiz

sahtekar itiraz ediyor bir gün de adam olun be

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Salih Özdamar

CHP sandıklara itiraz edecekmiş. Biz de bütün kancıklara itiraz edeceğiz.

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Can...

Bunlar öyle yüzsüz utanmaz arlanmazlar ki yüz seçimde kaybetseler yüzleri kızarmadan pişkin pişkin yine sırıtırlar...Bunların yüzüne tükürsen yağmur yağdı derler...

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adnan ceylan

her seçimde aynı kustahlık.zorlamı sevişeceksiniz

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

BUSEFİLHACLI İTTİFAKI VETASMALIYERLİLAWRENCELERİNE KARŞI,EVETSN.BAHÇELİ, TEBRİK EDİYOR MİLLETSIZLERİ.AKPARTİDEKISATILMIŞ TRUVA ATLARINADELIKANLISİYASETDERSİ VERDİNİZ. GÜLLERVEÖZGÜL AĞIRLIKLILARİNVE TURKIYE'YIRUSYA ILE SAVAŞIN EŞİĞINE GETİRENACEMİTALİMATÇISTRATEJISTLER'E DERS (!) VERDİNİZ.TARİH SIZI REİSİMİZ -YILDIRIM -BAHÇELİ'NİNHAÇLİ İTTİFAKINA KARŞI BUMUKADDES MÜCAHEDENIZİ ANLATACAKTIR.

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abdo

sizler chpkk olarak yeni iş arayın. gidin pazarlarda domates , limon satın

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osmanoğlu2023

tamamını itiraz etsen ne yazar..? atı alan üsküdarı geçti!

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Serdar

Ha işte bu yüzden evet dediler,CHP hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedi hep kaostan beslenmeye çalıştı fark az ya hep itiraz hep itirazyarın yeni bir gün eveti ile hayırı ile hep birlikte türkiyeyiz

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tarık

1.5 milyon fark var beee....nerden eşitleyecen...nafile boş uğraş......

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hghghg

sonuçlar net sandıktan iki tercih çıkıyor yüzde 60 ına itiraz demek bu milletin ve seçim görevlilerinin aklıyla dalga geçmek demektir

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Faik

Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın yedi düvelin bileğini kırdık boynunu büktük.

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ferhat

2.5 milyon mühürsüz zarflar geçerli sayılmış ve YSk kendini inkar ve iflas etmiştir.Bu seçim elbetet ghileli ve şaibeli bir seçim olarak zihinlerde kalacaktır.

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Yener

bildiğimiz chpişte ,, yenilengüreşçi güreşe doymazmış ehehehehehe:)

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kiyamet

Zaten her daim yaptiklari sey degilmi. It urur kervan yurur

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Ahmet

Yahu bos oy atanin oyu evet kabul ediliyor....baska soze gerek yok..

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ahmet

YSKnın açıklaması sizin için ne manaya geliyor

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sukru

İsterseniz yüzde yüzüne itiraz edin.Seçimlere daha iki yıldan fazla var.Yani saymaya vakit bol bol yeter.İsterseniz on defada sayabilirsiniz.

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Orhan

%60 oyle mi, yani evetin ustun oldugu sandiklar oylemi? 1000 defa itiraz edin. Koyun diyen sizdiniz bizde sizi kirmadik ...

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vatansever turuş

Halkın iradesine saygılı olun. kararımızı kabul edin . yoksa bire dahaki seçimde hayır cephei sizi sandığa gömmek boynumuzun borcu olsun. durmadan herşeye itiraz ediyorsunuz. her güzel işe hayırdiyorsunuz. bıktık sizden .

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erkan

Foxtv halktv tele1tv chp ile açık açık provakasyon yapıyormu yapmıyormu? Bakın görün

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ayhan

Ağlaaaa

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abdo

yenilen amundaroğlu güreşe doymaz

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Kaktüs

İtiraz edin bakalım bu ülkenin önünü kapatmak isteyen siz şeytanlari Allahu Teala tepetaklak edecek birbirinize düşeceksiniz inshAllah. Evet galip geldi durmak yok yola devam...

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