CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına ulaştı.09 Temmuz 2017 Pazar 21:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yapan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kürsüye çıkaran kalabalığı selamladı. Kuılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda kalabalığa hitap edecek.