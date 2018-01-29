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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması

Kurultay ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Kurultayımız var, şenlikli bir kurultay olacak. Demokrasinin olmazsa olmazıdır adayların olması" dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:11
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Partinin sağa baktığı yönündeki iddialara yanıt veren Kılıçdaroğlu, "CHP gerçekten de toplumun alt tabakasının sorunlarını en güçlü şekilde dile getiren partidir. Örnek taşeron işçiyi kim getirdi, biz getirdik. Emekliye 2 maaş ikramiyeyi kim getirdi, biz getirdik. CHP halkın güncel temel sorunlarına hem değinen hem çözüm üreten bir partidir. Toplumun en yoksul kesimi orman köylüleri, sorunları dile getiren biziz. CHP sağa bakıyor görüşü doğru değildir yapay bir görüştür. Atatürk yoldaşlarıyız, askerleriyiz vb bunların hepsi slogan. Her iki sloganda da ortak şey, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Aslında atılan slogan bu ayrıştırıcı unsur olarak görmek yanlış" diye konuştu. 

"SAYIN GÜL'ÜN NİYETİNİ BİLMİYORUZ" 

Kılıçdaroğlu, "Bir ortak aday arayışında ne biz ne de diğer partiler hiç olmadı. Öyle anlaşılıyor ki her parti kendi adayını çıkaracak cumhurbaşkanlığı için. İkinci turda oturulacak geriye kalan iki aday yarışacak. Mesele, demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Böyle bir ikilemle Türkiye karşı karşıya olacak. Sandığa giderken bütün vatandaşların bu ayrışmayı dikkate alarak oy kullanmalarını isteyeceğiz. Abdullah Gül ismi de telaffuz ettiniz. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok bu çerçevede. Sayın Gül'ün niyetini bilmiyoruz. SP Genel Başkanı bir seslendirme yaptı ama bilmiyoruz. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" açıklamasında bulundu. 

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Yeri zamanı gelince adayımız olacak. Yeri zamanı gelince hep birlikte öğreneceğiz" dedi. 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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