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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Kalbi vatan sevgisi ile atanlara saygılarımı sunuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  "Atatürk, 'Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı  görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada  hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' demiştir. Atatürk bu sözü ile ülkenin  insanlarına güvenini ifade etmiştir. Toroslar'daki Yörüklere ayrıca  güvenmiştir. Kalbi vatan sevgisi ile atanlara saygılarımı sunuyorum" dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:01
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Kalbi vatan sevgisi ile atanlara saygılarımı sunuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediyesince "20. Yaz Şenlikleri" kapsamında  Feslikan Yaylası'nda düzenlenen yağlı güreşleri izledi. Festival alanına girişte  güreşçileri ve halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri  Başpehlivanı İsmail Balaban'a altın hediye etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, er meydanında mücadele eden  güreşçilere teşekkür etti. Pehlivanların ata sporunu yaşattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle  devam etti:

   "Çok ülke gezdim ama Vatanım kadar güzel bir ülke görmedim. Her iklimi  yaşıyoruz. Güzel insanları ile cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Antalya'nın  Türkiye'de faklı bir önemi var. Antalya dünya içinde önemli bir marka. Bu markayı  büyütmek zorundayız. Festival de bu manada yapılıyor. Burada 900 üzerinde güreşçi  er meydanında yarışacak. Bu er meydanı atalardan bize miras kaldı. Bu er meydanın  yiğitler yiğitliklerini sürdüreceklerdir." Yağlı güreşlerin Dede Korkut destanları, Oğuz Türkleri, Selçuklu,  Osmanlı ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti ile devam ettiğine işaret eden  Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyetini payidar kılmak için hep birlikte üretip  çalışacağız. Atatürk, 'Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük  çadırı görürseniz ve o çadırda bir Duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu  dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' demiştir. Atatürk bu sözü ile  ülkenin insanlarına güvenini ifade etmiştir. Toroslar'daki Yörükleri ayrıca  güvenmiştir. Toroslar'ın yiğit evlatlarına saygılarımı sunuyorum. Elbette  çadırlarımız var, dumanımız tütüyor. Yörüklere hep inandık inanmaya devam  edeceğiz. Kalbi vatan sevgisi ile atanlara saygılarımı sunuyorum."

AYHAN OGAN'IN SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından pehlivanların kura çekimini yaptı. Bir gazetecinin, geçmişte Ak Parti MKYK üyeliği yapan Ayhan Oğan'ın  yaptığı açıklamaları hatırlatarak "yeni bir devlet" tartışmalarıyla ilgili ne  düşündüğünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Cevabı, Adalet ve Kalkınma Partisinin  Sayın Genel Başkanından merakla bekliyorum." dedi. 
 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:01
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