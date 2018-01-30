CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. TTB’ye düzenlenen operasyonu o bildiriyi okuyarak tepki gösteren Kılıçdaroğlu, otizmli çocukların eğitimi için daha çok olanak sağlanması gerekteğini anlattı. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibarıyla çok stratejik bir bölgede olduğuna dikkat çekti Kılıçdaroğlu, “Bu bölgede Türkiye'nin bütün bölgeye örnek olabilecek demokratik atılımları atması, bölgeye örnek olması bizim dünyada saygınlık kazanmamız için çok önemlidir. Elbette hiçbir ülke kendi sınırında terör örgütlerinin yuvalanmasını istemez. Hiçbir ülke teröre açıkça destek vermez, terörü sonlandırmak ister. İnsan haklarına evet, demokrasiye evet, teröre hep beraber hayır demek zorundayız. Bu bağlamda bizim Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama ÖSO ile paralel anılması rahatsızlık oluşturuyor. Giden bizim ordumuz, neredeyse bunu ÖSO'nun kahramanlığına bağlayacağız. Ordunun kahramanlığını, haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir” değerlendirmesinde bulundu. ÖSO açıklaması sebebiyle eleştirilen Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Yeter ki biz hep beraber saygın bir Türkiye'nin kuruluşunu inşa edelim” dedi.